A LaLiga está pronta para o domínio do Real Madrid com Kylian Mbappé?

“Uff.” Se é possível suspirar e sorrir ao mesmo tempo, foi o que o técnico do Girona, Michel, fez. A ESPN acaba de perguntar ao técnico que mais pressionou o Real Madrid na corrida pelo título da LaLiga na temporada passada como seu time vai lidar agora que o Madrid contratou o que é indiscutivelmente o melhor atacante do planeta, Kylian Mbappé. (Eles abrem a temporada 2024-25 no Mallorca: Assista no domingo, às 15h (horário do leste dos EUA), ESPN+ nos EUA)

Sua reação não sugere noites sem dormir gastas pensando em como pará-lo, exatamente, mas expressa um tipo de resignação. “Obviamente, o Real Madrid era o melhor time da liga”, disse Michel. “Eles só perderam um jogo. E Mbappé vai melhorá-los.”

O Girona superou as expectativas de todos em 2023-24, liderando a LaLiga por um período até que seu desafio pelo título fracassou no final da temporada. Eles ainda terminaram 14 pontos atrás do campeão Madrid, em terceiro lugar. Michel fez milagres para colocar o Girona nessa posição — embora com o apoio dos coproprietários do clube, o City Football Group — e, no final, não foi nem perto de ser o suficiente.

“Outro dia, o técnico do Alavés, Luis García [Plaza]estava dizendo que estávamos caminhando para uma era de domínio do Real Madrid porque eles têm jogadores muito jovens”, Michel conta à ESPN. “Você vê o poder que o Madrid tem. O resto de nós está pensando em como podemos machucar esse time. O Madrid com Mbappé vai melhorar muito — acima de tudo, no ataque. É um bom desafio para todos que têm que jogar contra eles.

“Estamos falando sobre o que pode ser um time que definirá uma era.”

Alguém pode impedi-los de vencer a LaLiga novamente?

Mbappe se junta a um time que já está cantarolando como o melhor da Espanha. A LaLiga pode lidar com o Real Madrid daqui? Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

O Madrid ganhou uma dobradinha da LaLiga e da Liga dos Campeões na temporada passada, apesar de algumas deficiências gritantes em seu elenco. Seu goleiro, Thibaut Courtois, passou a maior parte da temporada passada fora de ação com uma ruptura do ligamento cruzado anterior. O mesmo aconteceu com dois dos melhores defensores do Madrid, Éder Militão e David Alaba. Sua camisa número nove estava vaga, desocupada depois que o clube optou por não contratar um centroavante de ponta após a saída de Karim Benzema. E eles ainda acabaram saindo da liga. Desde então, eles preencheram esse vazio no ataque da maneira mais convincente, contratando Mbappé em uma transferência gratuita do Paris Saint-Germain com um contrato de cinco anos.

Mbappé fez sua estreia no Madrid na quarta-feira, marcando na vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta na Supercopa da UEFA. O desempenho do Madrid no segundo tempo — e seu segundo gol em particular — ofereceu um vislumbre da destruição que seu novo ataque deve causar aos adversários nesta temporada. Rodrygo ganhou a bola e a tocou para Vinícius Júnior, que cruzou para Jude Bellingham, cujo passe encontrou Mbappé no espaço. Não foi apenas um gol — foi um aviso. Após a partida, um animado repórter da linha lateral da televisão espanhola perguntou a Mbappé se 50 gols eram uma meta razoável para ele nesta temporada. “Não tenho limite”, disse ele. “Se são 50 gols, são 50.”

O Girona foi o rival mais próximo do Madrid durante boa parte da temporada passada, mas uma repetição em 2024-25 seria uma grande surpresa. O elenco deles foi despojado neste verão, com o meio-campista Aleix García se juntando ao campeão da Bundesliga Bayer Leverkusen, o ponta Savinho indo para o Manchester City do CFG e o atacante Artem Dovbyk assinando com a Roma. Tendo perdido a espinha dorsal do time, competir pelos quatro primeiros pelo segundo ano consecutivo será difícil o suficiente.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Mas se não se espera que o Girona desafie o Real Madrid, o Barcelona sim. É sempre assim, independentemente das circunstâncias. Os dois superclubes existem em constante competição um com o outro, mesmo quando o estado de suas finanças não poderia ser mais diferente: o Madrid contratou um novo ganhador de primeira em Mbappé, assim como o Barcelona faz ginástica financeira para tentar registrar suas novas contratações, como o espanhol Dani Olmo, dentro do teto salarial imposto pela LaLiga.

O Barcelona terminou 10 pontos atrás do Madrid na temporada passada, um resultado que fez com que a lenda do clube Xavi Hernandez fosse demitida e Hansi Flick, ex-técnico do Bayern de Munique e da Alemanha, fosse nomeado em seu lugar. Agora, Flick e seu novo time terão que lidar com Mbappé.

“O Real Madrid é um time que sempre tem bons jogadores, sempre tem qualidade. Nós também”, disse o meio-campista do Barça Ilkay Gündogan — sempre um falador direto — à ESPN. “Sempre será um duelo, seja um contra o outro imediatamente, ou na liga ao longo de vários meses, do mais alto padrão. Então, quem quer que venha, ou vá, ou esteja lá, terá qualidade.”

Seis dos 10 pontos que separaram Madrid e Barcelona na temporada passada foram resultado das derrotas do Barça em cada LaLiga Clássico. O Madrid venceu por 2 a 1 em Montjuic em 28 de outubro e por 3 a 2 no Bernabeu em 21 de abril. O Barça dominou os dois jogos por longos períodos, jogando um futebol excepcional. Mas a contratação de estrela mais recente do Madrid antes de Mbappé, Jude Bellingham, garantiu que o Madrid saísse vitorioso nas duas vezes, marcando um gol da vitória nos acréscimos em cada jogo.

“Não posso falar muito bem dele”

O impacto de Bellingham na temporada passada é um exemplo para Mbappé seguir. Ele começou a correr, marcando um recorde do clube de 14 gols em seus primeiros 15 jogos e conquistando os fãs do Madrid com sua atitude e aplicação. Foi um sintoma da relativa falta de poder de fogo ofensivo da LaLiga que Bellingham, um meio-campista, foi o artilheiro da divisão durante grande parte da temporada 2023-24. No final, seus 19 gols o deixaram em terceiro lugar na Pichichi corrida, atrás de Dovbyk, do Girona, com 24 gols, e Alexander Sorloth — então do Villarreal, contratado pelo Atlético de Madrid neste verão — com 23.

O centroavante do Barcelona, ​​Robert Lewandowski, acabou marcando o mesmo número de gols que Bellingham — 19 em 35 jogos da LaLiga — mas o contraste entre a percepção de suas respectivas temporadas foi gritante. Para começar, 19 gols foi a menor contagem de Lewandowski na liga em nove anos e o jogador de 35 anos enfrentou críticas constantes como resultado, com alguns argumentando que ele agora está em declínio após uma longa e ilustre carreira. Em Mbappé, o Madrid agora possui o principal candidato à coroa Pichichi em 2024-25.

Como era de se esperar, Lewandowski não se intimidou.

“Claro [Mbappé] é um jogador incrível”, Lewandowski disse à ESPN este mês. “O Real Madrid também é um clube incrível, e eles estão jogando muito bem, mas acho que eles também têm problemas… Estamos mais focados no que queremos fazer, como queremos jogar. Estamos mais focados em nós mesmos, no que temos dentro, no que podemos fazer. Eles têm seus próprios problemas com novos jogadores, com o sistema.”

Lewandowski não está muito preocupado com a nova contratação do Madrid, preferindo se concentrar nas necessidades e na abordagem do Barcelona para a temporada 2024-25. Pedro Salado/Getty Images

Lewandowski estava aludindo a dúvidas sobre como o técnico do Madrid, Carlo Ancelotti, poderia encaixar Mbappé no time. No passado, Mbappé relutou em jogar como centroavante — preferindo ter mais liberdade ao lado de um “homem-alvo” — mas foi exatamente onde ele jogou contra a Atalanta na Supercopa da UEFA na quarta-feira, com Rodrygo na direita, Vinícius na esquerda e Bellingham atrás deles.

Tanto Ancelotti quanto Mbappé insistiram que não será um problema. “Vou jogar onde o chefe quiser. Posso jogar em todas as três posições no ataque. Para mim, não é um debate”, disse Mbappé durante sua apresentação em 16 de julho. “Não quero vir aqui, marcar gols e ir para casa. Quero me adaptar ao time.”

Se há um atributo que define Mbappé, é o ritmo. É a primeira qualidade que Bellingham mencionou na quarta-feira ao listar o que mais impressionou em seu novo companheiro de equipe, seguido pelo movimento sem a bola e habilidades de comunicação do internacional francês. “Agora tive a chance de jogar com ele e ver os detalhes um pouco mais de perto”, disse Bellingham. “Não posso falar muito bem dele.”

jogar 2:48 Será que Vini Jr. pode ser tentado a deixar o Real Madrid pela Saudi Pro League? Shaka Hislop diz que Vinícius Júnior deveria pelo menos falar com a Saudi Pro League e ver qual é a oferta deles.

O jogador mais rápido do Barcelona na temporada passada (segundo as estatísticas oficiais da LaLiga) foi o zagueiro Alejandro Balde, antes de perder a segunda metade da campanha com uma lesão no tendão que o manteve fora do time espanhol que venceu a Euro 2024. “Nós somos o Barça. Sempre temos que estar preparados para lutar contra qualquer adversário”, disse Balde à ESPN, quando questionado sobre Mbappé. “Temos um time e um elenco mais do que suficientes para competir, contra o Madrid ou quem quer que seja… Sim, Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo. Mas não vamos pensar em mais ninguém. Temos que nos concentrar em nós mesmos.”

O Madrid começa a temporada 2024-25 da LaLiga fora de casa contra o Real Mallorca no domingo, um dia depois do Barcelona começar sua campanha em Valência. Como sempre, quando a lista de jogos foi divulgada, todos os olhos estavam voltados para a data do primeiro Clássico da temporada, no Bernabéu, em 27 de outubro. O retorno só acontecerá mais de seis meses depois, quando o Madrid visitar o Barcelona em 11 de maio.

“Claro [Real Madrid are] um adversário muito forte em geral. É um time forte”, disse o goleiro do Barça Marc-André ter Stegen à ESPN este mês, quando perguntado sobre o tamanho do desafio que os aguarda enquanto buscam ganhar o título da liga de volta. “Eles têm jogadores estabelecidos e muita qualidade. Mas acho que não precisamos nos esconder. Temos um ótimo time. Somos muito equilibrados e estou realmente ansioso pela temporada. Espero ser muito competitivo.”

AO VIVO NA ESPN+ (JOGOS SELECIONADOS) O belo jogo vive aqui. Transmita as principais ligas, torneios e times. Inscreva-se no ESPN+ SEXTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO (todos os horários ET)

• Celta de Vigo x Alavés (12h50)

• SSV Ulm x Bayern de Munique (14h35)

• Las Palmas x Sevilha (15h20) SÁBADO, 17 DE AGOSTO (todos os horários ET)

• RWE x RB Leipzig (9h20)

• Phönix x Dortmund (11h50)

• Leverkusen x Stuttgart (14h20)

• Valência x Barcelona (15h00)

Uma coisa é o Barcelona ponderar sobre a melhor forma de lidar com o Madrid de Mbappé, mas que tal um time que acabou de ganhar a promoção de volta à primeira divisão? O Espanyol terminou em quarto na Segunda Divisão da Espanha na temporada passada, ganhando a promoção em junho, passando pelo Real Oviedo nos playoffs. Eles enfrentarão Mbappé no Bernabeu em cinco semanas.

“Obviamente [Mbappé’s] “A contratação melhora o time”, disse o goleiro Joan García, 23, do Espanyol, à ESPN. “Mas no futebol, há milhares de coisas que você não pode controlar. Bons jogadores sempre ajudam um time na teoria, mas você terá que ver como todos eles trabalham juntos.”

O Madrid perseguiu Mbappé por tanto tempo, esperando pacientemente por mais dois anos depois que ele deu as costas para eles em 2022 para assinar um novo contrato com o PSG, porque eles acreditam que ele pode se tornar uma força tão dominante na LaLiga quanto os dois maiores nomes da última década, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Esses dois redefiniram o número de gols que um time pode esperar de um atacante de classe mundial.

Messi conseguiu 50 pelo Barça na temporada 2011-12 da LaLiga, enquanto Ronaldo marcou 48 gols na liga em 2014-15. É realista esperar que Mbappé alcance essas alturas?

“É muito difícil”, disse Garcia.[Mbappé] é um bom jogador, mas é preciso levar em conta como Messi e Cristiano tiveram longas carreiras na primeira divisão. Teremos que ver como a temporada evolui… Sua contratação é positiva para a liga, mas um jogador não pode ser a única atração da liga. O futebol espanhol vive um grande momento: os sub-19 venceram [the Euros]a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, campeões da Europa. Temos que valorizar nossos próprios jogadores também.”

jogar 2:31 Os jogadores podem entrar em greve devido ao esgotamento? James Olley, Rob Dawson e Mark Ogden discutem a crescente carga de trabalho dos jogadores.

A presença de vários times espanhóis vencedores da Euro 2024 significa que a poeira estelar da LaLiga nesta temporada não estará concentrada somente em Madri. Há o eletrizante Nico Williams, que parece que vai ficar no Athletic Club, e Olmo, que se juntou a Lamine Yamal no Barcelona depois da Euro. Em outro lugar, o Atlético de Madrid está se reconstruindo com um propósito, recrutando Julián Álvarez do Manchester City para liderar o ataque, com Robin Le Normand e Sorloth também chegando. Martín Zubimendi rejeitou o Liverpool para ficar na Real Sociedad, enquanto Isco deve iluminar a liga novamente com o Real Betis assim que se recuperar da perna quebrada.

Se há uma lição a ser aprendida da história do século XXI do Real Madrid, é que ter os melhores jogadores nem sempre resulta no melhor time. Basta olhar para os Galacticos de meados dos anos 2000, agora um conto de advertência sobre como não montar um time equilibrado.

“O Real Madrid investiu pesado, eles podem começar como favoritos, mas no futebol, felizmente, sempre pode haver surpresas”, disse Garcia, do Espanyol. “Você tem que aceitar que será difícil. Mas no futebol, tudo pode acontecer.”