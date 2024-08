A lenda da luta de braço Devon Larratt desafia Jason Kelce para igualar

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Depois Jason Kelce derrotou um atleta olímpico em uma queda de braço no fim de semana, uma lenda do jogo agora quer que o ex-astro da NFL escolha alguém do seu tamanho… e enfrente ele em seguida!!

Devon Larratt – que dominou os circuitos de queda de braço por décadas – conta TMZ Esportes … ele quer um pedaço de Kelce seguindo o ex-centro do Philadelphia Eagles agora famoso desentendimento com estrela do rugby Nicole Heaviland.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Larratt diz que Kelce – com 250 libras – está certo em sua categoria de peso… e com base em seu desempenho em uma mesa em Paris, ele acha que um teste de força entre os dois atletas daria agora um bom show.

“Se ele está procurando problemas”, disse Larratt com um sorriso, “por favor, permita-me que me apresente.”

“Normalmente”, acrescentou Larratt, “eu não faço essas ofertas. Mas pela maneira como ele lidou com aquela garota olímpica lá, acho que ele está pronto”.

Larratt acha que Kelce precisa resolver alguns problemas técnicos antes que os dois se misturem – explicando que acredita que o jogador de 36 anos teria sido desclassificado por ter começado cedo contra o Heavirland.

Mas, mesmo assim, o jogador de 1,80 metro e 265 libras disse que há uma oportunidade para os caras fazerem isso em um futuro próximo – como o Promoção de luta de braço LESTE vs.A , que costuma realizar seus eventos no exterior, terá sua primeira competição nos EUA, em Orlando, no dia 10 de agosto.

“Diga a Jason Kelce para vir e eu estarei lá”, disse Larratt.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Mesmo que o confronto não dê certo… Larratt nos conta que adorou ver Kelce gostando do esporte, principalmente porque isso mostrou a força de Heavirland.

O czar da queda de braço diz que as competidoras podem arrasar, especialmente Bárbara Bajčiová dar Olga Terpelovae ele adoraria ver mais mulheres participando.