A ligação do ex-guarda da mãe assassina, Susan Smith, diz que não há liberdade condicional para o assassino de crianças

Assassino de criança condenado Susan Smith não deveria receber liberdade condicional, porque seu mau comportamento na prisão incluía praticar atos sexuais e usar drogas… é o que diz o ex-agente correcional com quem ela ficou.

Alfredo Rowe o desgraçado guarda penitenciário anteriormente empregado no Centro Correcional Camille Graham, na Carolina do Sul, disse ao TMZ … Susan não está pronta para ser libertada.

Smith torna-se elegível para liberdade condicional no início de novembro pelo assassinato de seus dois filhos, Miguel dar Alexandrede acordo com um oficial penitenciário da Carolina do Sul.