A lutadora americana Sarah Hildebrandt conquista o ouro olímpico após ficar aquém em 2020

Sarah Hildebrandt tem sido uma das lutadoras mais consistentes dos Estados Unidos na última década, mas na quarta-feira ela finalmente se destacou e conquistou uma medalha de ouro olímpica.

Após uma derrota de partir o coração nas semifinais nas Olimpíadas de 2020 em Tóquio, que a levou a ganhar uma medalha de bronze, Hildebrandt retornou em 2024 com uma motivação renovada para chegar ao topo do pódio. Ela realizou esse sonho após uma vitória por shutout de 3 a 0 sobre Yusneylis Guzman Lopez, de Cuba, para ganhar sua medalha de ouro.

“Eu amo esse esporte”, disse Hildebrandt após a vitória. “É muito divertido. Vou sorrir o máximo que puder. Acho que fiz um ótimo trabalho nisso esta semana.”

Conhecida por seu sorriso característico após as lutas, a exuberância de Hildebrandt após sua vitória foi inegável, já que ela se tornou o segundo membro da equipe de luta livre dos Estados Unidos a ganhar o ouro, depois que Amit Elor, de 20 anos, foi o primeiro na terça-feira, na categoria de 68 kg.

A corrida pelo campeonato foi um pouco turbulenta para Hildebrandt, começando na quarta-feira de manhã, depois que ela recebeu a notícia de que seu oponente original, Vinesh Vinesh, da Índia, não conseguiu bater o peso, o que a desqualificou do torneio. Pelas regras olímpicas, Lopez foi retirada da disputa pela medalha de ouro porque perdeu para Vinesh nas semifinais.

Em 2023, no Campeonato Pan-Americano, Hildebrandt dominou Guzman com uma vitória de 10 a 0, vencendo por superioridade técnica em menos de dois minutos.

Desta vez, Hildebrandt não conseguiu a mesma vitória desequilibrada, mas ela transbordou confiança ao bloquear Guzman e marcar a única queda da partida no início do período de abertura. O terceiro ponto de Hildebrandt veio de uma chamada de passividade em Guzman depois que ela não conseguiu se envolver e o árbitro a colocou no relógio para marcar ou enfrentar uma penalidade.

No final, Hildebrandt conseguiu a vitória por 3 a 0 e imediatamente comemorou com um grupo barulhento de apoiadores na multidão, muitos dos quais viajaram de seu estado natal, Indiana, para estar com ela em Paris.

Já uma das lutadoras mais condecoradas dos Estados Unidos, Hildebrandt agora tem uma medalha de ouro olímpica, além do bronze de 2020, e quatro medalhas no Campeonato Mundial.