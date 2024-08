A mansão de J Lo e Ben Affleck em Beverly Hills provavelmente ficará parada por um tempo

Jennifer Lopez dar Ben Affleck O apartamento de US$ 68 milhões de Beverly Hills ainda está alto e seco… sem ser vendido depois de mais de um mês no mercado.

Conversamos com várias fontes imobiliárias de Los Angeles que nos disseram que não houve nenhum movimento na mansão – então parece que mesmo o drama das recentes notícias do divórcio do casal não é suficiente para impulsionar as coisas.