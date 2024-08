A nadadora olímpica Luana Alonso diz que não foi expulsa da Vila Olímpica

Em uma história do IG na segunda-feira, ela esclareceu as coisas em um comunicado… “Eu só queria deixar claro que nunca fui removida ou expulsa de lugar nenhum, pare de espalhar informações falsas”.

Para deixar claro que ela não deixaria que as acusações a incomodassem, Luana postou sua mensagem com uma foto tranquila do pôr do sol enquanto tomava uma bebida quente.