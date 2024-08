A pré-temporada do Real Madrid não é uma preocupação – Carlo Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse que “não está preocupado” com o fato de seu time ainda não ter vencido na pré-temporada.

Os detentores da Liga dos Campeões perderam por 2 a 1 para o Barcelona no sábado, após a derrota por 1 a 0 para o Milan na semana passada.

Antes de enfrentar o Chelsea na terça-feira em Charlotte, no que será o terceiro e último jogo da turnê pelos Estados Unidos, Ancelotti disse: “Não estamos preocupados. O resultado não é tão importante. São jogos de pré-temporada e estamos sem oito jogadores. Estamos trabalhando em nossos preparativos e os jogadores estão gradualmente voltando ao time. O objetivo é que os jogadores ganhem minutos e fiquem em boa forma.”

O Madrid começa a temporada contra a Atalanta na Supercopa Europeia em 14 de agosto, em Varsóvia, antes de iniciar sua campanha nacional quatro dias depois, em Mallorca.

Ancelotti terá um elenco completo até 7 de agosto, com as contratações de verão Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Dani Carvajal entre os jogadores que retornam das férias.

“Posso garantir que vamos competir com o elenco que temos”, disse Ancelotti. “Podemos lutar pelos sete títulos. O calendário é muito exigente, mas temos qualidade para competir por tudo, é o que o clube comanda.”

Ancelotti, enquanto isso, pediu paciência com o atacante adolescente Endrick. O jovem de 18 anos, que selou sua mudança para o Madrid em uma transferência permanente do Palmeiras neste verão, começou em ambos os jogos do Madrid nos EUA, mas não entrou na súmula.

“Temos que ter paciência com ele”, disse Ancelotti. “Ele demonstrou grande qualidade e talento. Assim como [Arda] Güler no ano passado, não precisamos pressionar os jogadores jovens, ele tem muita pressão por trás dele, ele é um jogador muito querido em todo o mundo, especialmente no Brasil, mas precisamos ser pacientes com esses jogadores, especialmente com os jovens.”

O presidente do Barcelona, ​​Joan Laporta, por sua vez, elogiou os jovens de sua equipe após a vitória em O clássico que se seguiu ao empate no meio da semana contra o Manchester City.

“Nós promovemos os jovens e desenvolvemos talentos, o que para nós é o mais importante”, disse Laporta no domingo em um evento do clube em Nova York.

“Estamos muito orgulhosos porque há trabalho por trás disso. Claro que vamos ao mercado para contratar bons jogadores, mas para nós é essencial gerar talento”, acrescentou.

“Damos importância à forma como vencemos. Demos uma boa imagem [against Madrid] e isso é o mais importante.”

O Barça completa sua turnê de verão pelos Estados Unidos contra o AC Milan na terça-feira.