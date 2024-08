A prisão de Nelly não o impediu de receber ganhos de US$ 50 mil

Nelly A prisão de em um cassino no Missouri não o impediu de lucrar sua grande vitória em uma máquina caça-níqueis… fomos informados de que o rapper saiu com um bom troco.

O advogado do hit-maker, Scott Rosenblumdisse ao TMZ … seu cliente recebeu o dinheiro de um jackpot de US$ 50.000 em uma máquina caça-níqueis na manhã de quarta-feira no Hollywood Casino em St. Carlos, Missouri. Essa é a boa notícia que acompanha as más notícias de Nelly – como relatamos, a vitória o levou a ser autuado por um mandado ativo.