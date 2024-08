A-Rod ‘surpreso… muito feliz’ por fazer parte da reunião dos Yankees na WS de 2009

NOVA YORK — Vários participantes estreantes estavam presentes no Dia dos Veteranos no Yankee Stadium no sábado, mas apenas a história de Alex Rodriguez com a organização foi difícil o suficiente para nos fazer questionar se ele seria bem-vindo à celebração anual.

“Fiquei realmente surpreso por ter recebido um convite”, disse Rodríguez durante uma entrevista coletiva ao lado de outros membros do time campeão dos Yankees em 2009, que foi comemorado em seu 15º aniversário. “Honrado. Muito feliz.”

Rodriguez falou sentado entre Derek Jeter e AJ Burnett em um estrado. Mariano Rivera e Joe Girardi, o gerente do time de 2009, estavam sentados nas pontas. Eles compartilharam memórias do clube de 2009, o último a vencer uma World Series para a franquia. Eles ofereceram seus pensamentos sobre Aaron Judge e a vitória. Jeter fez algumas piadas.

Todos eles usavam camisas dos Yankees. Para Rodríguez, isso foi especialmente notável: a última vez que ele vestiu as listras foi em 12 de agosto de 2016 — o dia de seu último jogo como jogador da liga principal.

“Ele usa isso em casa o tempo todo”, brincou Jeter.

“Fiquei realmente surpreso por ter recebido um convite”, disse Alex Rodríguez sobre fazer parte da cerimônia em homenagem aos membros do time campeão dos Yankees em 2009. “Honrado. Muito feliz.” Foto de Jim McIsaac/Getty Images

Disse Rodriguez: “Voltei a transmitir para a FOX e alguns dos meus trabalhos com a ESPN, mas acho que só de voltar ao grupo com o uniforme, acho que é bem único. E é minha primeira vez de volta e estou animado por estar de volta. Estou muito orgulhoso do meu tempo em Nova York e estou muito orgulhoso de fazer parte de um time campeão. Então, feliz por estar de volta.”

Agora a questão é se os Yankees um dia homenagearão Rodriguez com uma placa no Monument Park.

“Eu pensei sobre isso”, disse Rodriguez, que fez 49 anos no mês passado. “Eu adoraria estar lá, mas obviamente essa não é minha decisão. Mas eu honro tudo sobre o New York Yankees, e seria uma honra.”

Em um vácuo, a produção de Rodriguez em Nova York garante um lugar. Sua gestão no Yankees, que começou em 2004, incluiu dois prêmios de MVP da American League, sete indicações ao All-Star, 351 home runs e aquele título de 2009 ao longo de 12 temporadas. Ele conseguiu sua 3.000ª rebatida na carreira e passou Willie Mays para o quarto lugar na lista de todos os tempos de home runs como um Yankee.

O mandato, no entanto, é igualmente lembrado por seu drama fora de campo. Entre os pontos baixos: ele admitiu em 2009 ter tomado esteroides por um período de três anos enquanto estava no Texas Rangers e em 2013 foi suspenso por 211 jogos por seus laços com a clínica Biogenesis. Ele cumpriu a proibição, que foi reduzida para 162 jogos, durante toda a temporada de 2014.

Em junho de 2013, o gerente geral Brian Cashman, quando informado de que Rodriguez havia anunciado que estava pronto para retornar de uma cirurgia no quadril, disse a um repórter: “Alex deveria calar a p— da boca.” Rodriguez entrou com três processos separados que envolviam os Yankees, a Major League Baseball, o então comissário Bud Selig e a MLB Players Association. Todos os três foram retirados antes de ele retornar ao time em 2015, após cumprir sua suspensão.

A posição de Rodriguez na organização foi ilustrada cinco anos após sua aposentadoria: enquanto os Yankees esperaram um longo período para dar o número de uma estrela aposentada a outro jogador — se é que ele foi repassado — os Yankees esperaram apenas quatro temporadas antes de dar o número 13 de Rodriguez a Joey Gallo em 2021. Jazz Chisholm, adquirido no mês passado, agora usa o número.

No sábado, tudo isso foi esquecido. Mais de oito anos depois de ouvir seu nome anunciado no Bronx, Rodríguez foi apresentado aos aplausos na cerimônia pré-jogo de sábado. Ex-companheiros de equipe citaram o desempenho de Rodriguez durante a pós-temporada de 2009, depois de ter lutas anteriores de outubro o assombrando, como essencial para sua corrida pelo campeonato.

Rodriguez, de volta às listras, absorveu tudo.

“É a minha primeira vez de volta em muito tempo”, disse Rodriguez. “Adoro ser um Yankee. É uma ótima família.”