A saltadora com vara canadense Alysha Newman Twerks para comemorar a medalha de bronze

Saltador com vara canadense Alysha Newman teve uma comemoração de todos os tempos depois de garantir a medalha de bronze nas Olimpíadas… dando um rebolado rápido na frente de todo o estádio!!

Newman inicialmente fingiu uma doença depois de pular do tatame… antes de colocar as mãos nos joelhos e sacudi-lo para que todos vissem.

Vale a pena notar para todos os seus novos fãs após o momento viral – Newman também está ativo no OnlyFans… e até implementou um desconto para qualquer assinante pela primeira vez em homenagem aos Jogos de 2024.

Não foi apenas um novo recorde para o Norte, mas também a primeira medalha olímpica do país no salto com vara feminino… então vá em frente, mexa-se, Alysha!!