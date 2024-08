A sequência de vitórias do Chicago Cubs coincide com a vela de Taylor Swift

O Chicago Cubs é um dos times mais quentes da Major League Baseball, vencendo nove dos últimos 12 jogos.

Mas há algo mais queimando no vestiário dos Cubs: uma vela chamada “Esta vela tem cheiro de Taylor Swift”.

O gerente do Chicago, Craig Counsell, recebeu a vela perfumada como um presente algumas semanas atrás, ele disse à Marquee Sports Network. Counsell e o gerente do vestiário Danny Mueller assumiram o papel de acendê-la no escritório de Counsell antes de cada um dos últimos 12 jogos.

A nova tradição coincidiu com um dos melhores períodos da temporada de Chicago.

“Fizemos um bom trabalho aqui, então vamos dar os créditos a Taylor Swift”, disse Counsell.

Marcas de hash são incluídas na vela para contabilizar quantas vezes o clube a acendeu e ganhou.

Os Cubs estão com 6-1 na semana passada e marcaram 73 corridas nesses jogos, a maior pontuação de qualquer time nesse período — o próximo time mais próximo marcou 42, de acordo com o MLB Stats.

A vitória dos Cubs na quarta-feira exigiu toda a sorte da vela.

Perdendo por 10 a 3 no quinto inning, Chicago conseguiu 11 corridas seguidas para se recuperar e derrotar o Pittsburgh Pirates.

Os Cubs se tornaram o primeiro time nesta temporada a se recuperar de sete ou mais corridas entrando no sétimo inning, de acordo com a ESPN Stats & Information. A última vez que qualquer time fez isso foi em 2018.

A vela de US$ 21 — criada por uma empresa de Chicago chamada “Candle Babes” — queima por 50 horas e vem em uma variedade de fragrâncias, incluindo Beverly Hills e Cactus Blossom. Com os Cubs lutando por uma vaga nos playoffs, pode haver mais aromas que podem ser úteis.