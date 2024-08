A sincera Tua Tagovailoa critica Brian Flores pelo seu estilo de treinamento

Tua Tagovailoa não se conteve quando questionado sobre a diferença entre ter um treinador que acredita nele e outro que não acredita.

O quarterback do Miami Dolphins floresceu em duas temporadas sob o comando de Mike McDaniel, tanto que Tagovailoa foi recompensado nesta offseason com uma extensão de quatro anos, de US$ 212,4 milhões. Ele teve uma experiência bem diferente sob o comando de Brian Flores, seu treinador nas duas primeiras temporadas de sua carreira.

Em uma entrevista ao “The Dan LeBatard Show” que foi ao ar na segunda-feira, Tagovailoa disse que começou a acreditar que não pertencia ao time de quarterback da NFL sob o comando de Flores e que McDaniel teve que treinar para tirar isso dele nas últimas duas temporadas.

“Para colocar em termos mais simples, se você acordasse todas as manhãs e eu lhe dissesse [that] você é péssimo no que fez, que não pertence fazendo o que faz, que não deveria estar aqui, que esse cara deveria estar aqui, que você não conquistou esse direito, e então outra pessoa entra e diz: ‘Cara, você é o mais indicado para isso'”, ele disse na entrevista. “Como você se sentiria ouvindo um ou outro, entende o que estou dizendo?

“E então você ouve, não importa o que seja, o bom ou o ruim, você ouve mais e mais, você começa a acreditar nisso. Não importa quem você seja. Você pode ser o presidente dos Estados Unidos, você tem uma pessoa terrível lhe dizendo coisas que você não quer ouvir ou provavelmente não deveria ouvir, você vai começar a acreditar nisso sobre si mesmo. E foi isso que meio que acabou acontecendo. Foi, basicamente foram dois anos de treinamento, não só de mim, mas de alguns caras também que estiveram aqui no meu ano de novato até agora.”

Durante sua temporada de novato em 2020, Tagovailoa foi substituído duas vezes no quarto período dos jogos pelo veterano Ryan Fitzpatrick. Então, em 2021, houve especulações de que os Dolphins estavam interessados ​​em negociar pelo quarterback Deshaun Watson.

Os Dolphins demitiram Flores após a temporada de 2021, substituindo-o por McDaniel em 2022.

Em sua primeira temporada sob o comando de McDaniel, Tagovailoa lançou para 3.548 jardas e 25 touchdowns, apesar de perder quatro jogos devido a múltiplas concussões. Na temporada passada, ele liderou a NFL com 4.624 jardas de passe, lançou para 29 touchdowns, o melhor da carreira, e ganhou sua primeira seleção para o Pro Bowl.

“Acho que, para mim, especialmente agora, estou tão focado no que esse vestiário precisa e nesse conjunto específico de circunstâncias que é difícil para mim avaliar adequadamente o que parece, acho que quase… não estou gastando muito tempo me gabando por muito”, disse McDaniel na segunda-feira.

“Acho que há muitos jogadores que cresceram desde que cheguei aqui, e esse crescimento é tudo o que me importa, e o crescimento inerente que eles já tiveram. Estou realmente focado em pressionar os caras para que sejam o melhor de si mesmos ou a melhor versão de si mesmos e alcancem novos patamares, e isso me mantém bastante ocupado. Não tenho tempo para refletir assim. Então, o que isso significa? Hoje é incrível.”

Tagovailoa se recusou a comentar sobre a natureza de seu relacionamento com Flores desde que o ex-técnico foi demitido em janeiro de 2022. Três meses após a demissão de Flores, o quarterback foi questionado especificamente sobre o que ele consideraria ser o relacionamento deles.

“Essa é uma grande questão”, disse Tagovailoa. “Bem, vou lhe dizer uma coisa. Sou muito grato por ele ter me recrutado para vir aqui e jogar pelo Miami Dolphins. É o que eu diria.”

Os Dolphins enfrentaram Flores apenas uma vez desde sua saída — uma vitória por 16 a 10 sobre o Pittsburgh Steelers em 2022, quando Flores era o treinador de linebackers dos Steelers.

Depois do jogo, perguntaram a Tagovailoa se ele havia falado com Flores; sua resposta foi concisa.

“Não”, ele respondeu.

Quando McDaniel foi contratado em março de 2022, ele mostrou a Tagovailoa um vídeo de 700 jogadas destacando o que ele acreditava que o quarterback fazia bem. A insistência de McDaniel de que ele poderia ter sucesso com Tagovailoa também foi parte integrante de seu processo de contratação.

Enquanto os três primeiros anos de Tagovailoa na liga foram marcados pela rotatividade de elenco e equipe, os últimos três foram enraizados na continuidade. Desde a contratação de McDaniel, os Dolphins empregaram o mesmo técnico principal, coordenador ofensivo e técnico de quarterbacks — marcando a única vez em que Tagovailoa jogou anos consecutivos no mesmo sistema em qualquer ponto de sua carreira profissional ou universitária.

Flores está entrando em sua segunda temporada como coordenador defensivo do Minnesota Vikings.

Marcel Louis-Jacques, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.