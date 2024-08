A sobriedade de Ben Affleck está em risco: como o estilo de vida de J-Lo o está empurrando para a recaída

O relacionamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez tem sido o assunto da cidade ultimamente, com supostas fontes de Hollywood revelando os detalhes de seu divórcio de longa gestação. De acordo com essas fontes, A decisão de Affleck de se separar está parcialmente enraizada em sua sobriedade.

Aparentemente, o estilo de vida luxuoso de Jennifer Lopez representava um “risco” para a sobriedade de Affleckque ele trabalhou duro para manter desde que sucumbiu ao alcoolismo no final da década de 2010 e passou por diversas etapas de reabilitação.

Jennifer Lopez aparece com assistente e sem Ben Affleck nas praias da Itália

Como disse uma fonte: “O casamento foi incrivelmente avassalador – J.Lo vive um estilo de vida muito glamoroso e ele frequentemente enfrentava tentações.” Affleck, que luta contra o vício há anos, teria “arriscado sua sobriedade naquele ambiente” e teve que sair para “evitar seu pior pesadelo – uma recaída.”

Embora Affleck e Lopez ainda não tenham pedido o divórcio oficialmente, os rumores sobre a separação têm sido persistentes há meses. O casal raramente foi visto junto neste verão, e eles até colocaram sua enorme mansão de US$ 68 milhões em Los Angeles à venda.

O casamento de Affleck com J-Lo se tornou uma tentação

O relacionamento de Affleck e Lopez tem sido uma montanha-russa, para dizer o mínimo. O casal namorou pela primeira vez no início dos anos 2000 antes de se separarem e se casarem com Jennifer Garner e Marc Anthony, respectivamente. Após seus divórcios e outros casos, o casal reacendeu seu romance em 2021 e se casou no verão de 2022 em Las Vegas. Fontes descreveram os últimos dois anos como um “sonho febril” do qual Affleck agora está acordando.

Apesar do divórcio pendente, Affleck e Lopez ainda têm laços profissionais. O novo filme de J-Lo Imparávelque estreia no Festival Internacional de Cinema de Toronto no mês que vem, foi produzido pela empresa de Affleck, Artists Equity.

É uma pena ver o relacionamento desse casal famoso chegar ao fim, mas é compreensível que a sobriedade de Affleck tenha que ter prioridade. Manter um estilo de vida saudável e recuperação é crucial, e às vezes decisões difíceis precisam ser tomadas. Espero que Affleck e Lopez consigam encontrar uma maneira de seguir em frente amigavelmente e focar em seu bem-estar individual.