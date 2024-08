A velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce desiste dos 100M

SAINT-DENIS, França — Poucos minutos antes de sua participação nas semifinais femininas dos 100 metros, a três vezes medalhista de ouro olímpica Shelly-Ann Fraser-Pryce desistiu da competição no Stade de France no sábado.

A retirada tardia da velocista jamaicana foi uma surpresa, já que ela havia aparecido na pista para se aquecer duas horas antes do evento.

A ausência de Fraser-Pryce na semifinal pode ter acabado ajudando a americana Sha’Carri Richardson, que avançou da mesma bateria que Fraser-Pryce deveria correr. Com um segundo lugar para Julien Alfred, de Santa Lúcia, Richardson ainda se classificou automaticamente para as finais mais tarde naquela noite.

Ainda não está claro por que Fraser-Pryce, cinco vezes atleta olímpica, desistiu repentinamente da corrida.

Em vídeos postados nas redes sociais cerca de duas horas antes da corrida, Fraser-Pryce e Richardson foram vistos tendo problemas para passar pela segurança enquanto tentavam chegar à pista de aquecimento do lado de fora do estádio. A equipe jamaicana confirmou que Fraser-Pryce foi uma das várias atletas que foram bloqueadas de entrar na pista de treinamento em um determinado portão.

A equipe disse que ela acabou sendo admitida. Não foi dito se isso influenciou sua retirada repentina.

Por volta da hora em que as eliminatórias da semifinal de 100 metros começaram, a chuva começou a cair no estádio. Embora uma cobertura de teto penda sobre a totalidade das arquibancadas e a franja da superfície, as raias da pista ficam expostas aos elementos.

Fraser-Pryce, 37, apareceu pela primeira vez nas Olimpíadas de 2008 em Pequim, vencendo os 100 metros em 10,78 segundos.

O corte para Fraser-Pryce veio em meio a um período um tanto desanimador para os fãs jamaicanos de sprint. No final de junho, a cinco vezes medalhista de ouro olímpica Elaine Thompson-Herah anunciou que não competiria nas Olimpíadas por causa de uma lesão no tendão de Aquiles. Ela se machucou no início do mês quando caiu no final de uma corrida no Grande Prêmio de Nova York. Então, alguns dias atrás, a também velocista jamaicana Shericka Jackson decidiu pular os 100 metros, concentrando-se apenas nos 200 metros e revezamentos.

Richardson, fazendo sua estreia olímpica, buscará sua primeira medalha em uma final que também contará com a participação de outras americanas e parceiras de treino, Melissa Jefferson e Twanisha Terry.

