A viagem nada convencional de David Shanahan da Irlanda para Atlanta e volta

O confronto da Semana 0 entre Georgia Tech e Florida State no Aviva Stadium em Dublin, Irlanda, é um jogo neutro para todos os times, exceto para o apostador do Yellow Jackets, David Shanahan.

Shanahan é de Castleisland, County Kerry, Irlanda, e acredita-se que seja o primeiro nativo da Irlanda a receber uma bolsa integral para jogar futebol americano universitário. Em 24 de agosto, ele terá a oportunidade de jogar em seu país natal.

“Estou animado para que o garoto tenha a oportunidade de ir para casa”, disse o técnico principal do Georgia Tech, Brent Key. “É emocionante sempre que qualquer garoto consegue voltar para casa, especialmente quando é longe daqui.”

Quando chegou à Georgia Tech, Shanahan — agora um veterano — pensou que havia uma possibilidade remota de que ele pudesse jogar uma partida na Irlanda, mas imaginou que as chances seriam pequenas, já que a Georgia Tech já havia jogado na Irlanda em 2016. Mas durante o baile de primavera de 2022, Shanahan lembrou que Key o chamou durante o treino e lhe fez perguntas “enigmáticas” sobre a Irlanda.

“Normalmente ele está na linha ofensiva gritando com eles em algum lugar. Ele não está realmente tendo uma conversa no meio do treino”, disse ele. “Eu meio que percebi depois de um tempo porque eu sabia que o jogo estava chegando e eu sabia que eles não tinham anunciado um jogo para 2024. Mas eventualmente ele me disse, e eu fiquei tipo, ‘Oh, isso é muito doentio.'”

Shanahan trilhou um caminho sinuoso para o futebol americano universitário. Enquanto crescia, rúgbi e futebol gaélico eram seus principais esportes. Ele comparou a paixão que as pessoas na Irlanda têm pelo futebol gaélico à paixão que as pessoas têm nos Estados Unidos pelo futebol americano.

“Quando você tem 15 anos, você treina muito duro, você está na academia muito duro”, ele disse. “Eu sou de Kerry, então cada cidade em Kerry terá seu próprio clube, e então os melhores caras em seu clube jogarão por seu condado. Então eu estava jogando para os times de menores de idade do condado.”

Shanahan foi membro do “painel” de futebol gaélico sub-17 de Kerry que venceu o campeonato Munster de 2017 (título nacional do futebol gaélico) no nível sub-17. Mas, à medida que se aproximava da idade adulta, a paixão de Shanahan pelo jogo diminuiu, e ele começou a procurar um novo desafio.

“Não havia muita aventura lá, eu pensei. Porque eu digo, ‘Tudo bem, na melhor das hipóteses, eu vou crescer e jogar pelo Kerry e nunca realmente sair da minha cidade natal’ ou algo assim. Isso é algo que realmente não me empolgou muito.”

Em vez disso, ele entrou no futebol americano. O suficiente da mecânica que ele já havia aprendido era aplicável ao jogo americano que Shanahan acreditava que ele poderia dar o salto. “Obviamente, o conjunto de habilidades foi traduzido”, ele disse. “Eu tentei chutar um pouco, mas não era tão natural quanto chutar. Mas mesmo dizendo isso, chutar era muito difícil, levou um tempo para eu realmente ficar bom, consistente nisso.”

Shanahan percebeu que havia passos que ele precisava tomar para atingir seu potencial máximo. É aí que ele dá muito crédito aos seus pais, Jack e Eliza, por confiarem nele para dar um salto de fé.

“Eu tinha 18 anos e pensei: ‘Ei, pessoal, quero me mudar para a Austrália, para o outro lado do mundo, ir para um lugar nos subúrbios de Melbourne, jogar futebol americano por um ano para tentar conseguir uma bolsa de estudos para a América.'”

Na última década, mais ou menos, a Austrália surgiu como o lar improvável para muitos dos melhores apostadores de futebol. Isso se deve em grande parte à Prokick Austrália em Melbourne, uma academia fundada em 2007 por Nathan Chapman, um jogador de futebol australiano que jogou em três jogos de pré-temporada pelo Green Bay Packers em 2004. Prokick produziu seis dos últimos sete vencedores do prêmio Ray Guy e quatro apostadores atuais da NFL. Shanahan sentiu que se quisesse entrar no futebol americano de alto nível, ele teria que atravessar o mundo em uma direção diferente primeiro.

“Eu trabalhei, economizei dinheiro e outras coisas. Mas para [my parents] concordar com isso e me apoiar totalmente é provavelmente algo que é um pouco ignorado, o quanto isso foi um comprometimento deles — tanto quanto meu — em ter seu filho mais novo se mudando para o outro lado do mundo, para um país onde eles nunca estiveram antes, fazendo algo que eles não conhecem.”

Shanahan trabalhou na fazenda de sua família, na farmácia de seu pai, pegou o dinheiro que havia economizado de aniversários anteriores, de sua primeira comunhão e de sua confirmação, e usou tudo para se mudar para Melbourne no final de agosto de 2019. Mas ele acabou sendo forçado a voltar para a Irlanda para ficar em quarentena por causa da pandemia de COVID-19.

Shanahan, seu irmão Rob e seus pais estavam juntos em casa para a quarentena. Eles transformaram seu galpão em uma academia, onde os irmãos malhariam. Assim que terminassem no galpão, David e Rob andavam 20 minutos atrás de sua casa até sua fazenda, chutavam por 2,5 horas e voltavam para casa.

“Sinceramente, me diverti muito durante a COVID”, disse ele.

Enquanto ele aprimorava suas habilidades na fazenda, a equipe da Prokick tentava encontrar um local de pouso para Shanahan. Ele comparou o processo ao pedido de uma pizza.

“O treinador liga para eles e diz: ‘Queremos um cara que possa fazer isso, isso e isso’. E então eles dão uma olhada em seu grupo de rapazes e [see] qual cara se encaixaria aqui. Então eles vêm até você e dizem: ‘Ei, esta escola está interessada em encontrar alguém. Você estaria interessado em ir para cá se eles lhe derem uma bolsa de estudos?’ E se você disser sim, e eles lhe derem uma bolsa de estudos, é para lá que você vai. Não há como voltar atrás.”

Shanahan disse que eles estavam conversando com algumas escolas da ACC e, então, numa manhã de terça-feira, ele acordou com uma mensagem do treinador do Prokick, John Smith.

“Ele disse, ‘Ei, vamos participar de um Zoom com a Georgia Tech amanhã. Tenho certeza de que você estaria interessado em ir aqui?’ Eu disse, ‘Sim, com certeza.’

“Então eles enviaram todos os meus filmes, e então acordei com uma mensagem provavelmente três ou quatro dias depois, e foi tipo, ‘Você está comprometido com a Georgia Tech’. Aconteceu muito rápido.”

Shanahan anunciou seu compromisso com a Tech em 15 de maio de 2020. Ele deveria chegar a Atlanta em janeiro de 2021, mas, por causa do ano adicional da COVID, foi informado de que não haveria bolsas de estudo abertas até maio.

Ele queria continuar trabalhando em seu ofício enquanto isso, mas não pôde voltar para a Austrália por causa das restrições da COVID. Os treinadores de Shanahan na Prokick recomendaram que ele fosse ver Tom Hackett — um vencedor do prêmio Ray Guy duas vezes e ex-aluno da Prokick — em Utah para continuar a crescer. Shanahan fez a viagem para Utah, trabalhou em seu jogo e acabou indo para Atlanta. Ele jogou sua primeira partida de futebol americano pelos Yellow Jackets contra a Northern Illinois em 4 de setembro de 2021.

Foi uma conquista só entrar em campo, mas Shanahan ainda tinha que crescer, especialmente quando se tratava de entender o jogo e fazer punts situacionais.

“Isso foi definitivamente um ajuste”, ele disse. “Eu sempre posso sentar e chutar uma bola de futebol, mas provavelmente é mais uma questão situacional, saber quando a pressa está chegando, quando você só precisa tirá-la, quando você está encurralado na end zone, você tem que encurtar seus passos, e o cão chutando.

“Obviamente, muitas dessas coisas situacionais, eu definitivamente não era bom nisso como calouro, e eu simplesmente ia lá e meio que balançava a perna e esperava pelo melhor. Mas isso é algo que vem da experiência, e os treinadores têm sido muito bons em me ajudar com tudo isso. Mas eu sinto que agora tenho tudo sob controle. Já faço isso há tempo suficiente.”

Os ajustes em campo são importantes, e Key enfatizou que isso não é algo para ninguém ignorar na jornada de Shanahan. Mas Key também elogiou Shanahan por se ajustar a tudo fora do campo também.

“Para fazer a transição para viver aqui, a transição acadêmica, ele nunca olhou para trás, e nunca foi algo que fosse uma luta para ele”, disse Key. “Além do sotaque, ele combina com todo mundo.”

O Aer Lingus College Football Classic será a primeira vez que a família de Shanahan estará reunida para um de seus jogos. Cada jogador recebeu dois ingressos para a família e amigos, mas Shanahan conseguiu alguns de seus companheiros de equipe, e seu pai comprou 20 ingressos adicionais para dar à família o que Shanahan estimou ser pelo menos 40 assentos no total.

Junto com a empolgação pela presença da família, Shanahan espera apresentar aos seus companheiros de equipe o café da manhã local.

“É morcela de sangue”, ele disse. “Você pode confundir com salsicha, mas não é salsicha de verdade. O treinador Key odiou. Perguntei à nossa nutricionista ontem: ‘Vamos comer a morcela, não vamos?’ E ela disse: ‘O treinador Key disse que não quer ver isso de jeito nenhum.’ Eu fiquei tipo: ‘O que estamos fazendo aqui?’ Mas vou colocar um pouco de morcela de sangue escondido.”

“Ele pode apresentá-los o quanto quiserem”, disse Key. “Vou ficar longe disso. Vou levar meus ovos e meu grits.”

Tudo bem. Shanahan tem algumas coisas menos questionáveis ​​que ele gostaria de mostrar aos seus companheiros de equipe e treinadores também: “Há alguns bares em Dublin para os quais eu adoraria levá-los se vencermos.”