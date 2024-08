A vitória de retorno da equipe dos EUA sobre a Sérvia na semifinal olímpica emociona as mídias sociais

O time masculino de basquete dos Estados Unidos enfrentou seu maior déficit das Olimpíadas de 2024 (17 pontos) em sua vitória de retorno sobre a Sérvia. Sua vitória por 95-91 na semifinal garante uma vaga no jogo da medalha de ouro, onde eles jogarão contra o país anfitrião, a França, em uma revanche da disputa do campeonato dos Jogos de Tóquio de 2021.

Stephen Curry liderou na pontuação com 36 pontos, 17 dos quais vieram apenas no primeiro quarto. Talvez seu maior chute tenha vindo com pouco mais de dois minutos restantes, quando sua cesta de três pontos deu aos Estados Unidos sua primeira liderança do segundo tempo.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

A estrela do Golden State Warriors marcou mais neste jogo do que em seus quatro primeiros jogos combinados (29). É também o segundo maior título de pontos de jogo único por um jogador masculino dos EUA nas Olimpíadas de todos os tempos, atrás de Carmelo Anthony vs Nigéria em 2012 (37).

O time dos EUA estava perdendo por 11 pontos indo para o intervalo e ficou atrás por mais de 35 minutos no jogo, enquanto liderou por apenas 3 minutos e 25 segundos. Os americanos lutaram para encontrar uma resposta defensiva para Bogdan Bogdanović, que teve 20 pontos. O atual MVP da NBA, Nikola Jokic, acrescentou 17 pontos para a Sérvia.

A recuperação dramática causou impacto nas redes sociais, com o mundo da NBA comentando após o jogo.

Me sentindo patriota

Patrick Mahomes, Breanna Stewart e Seth Curry ficaram sem palavras. Enquanto isso, Draymond Green já está ansioso pelo jogo da medalha de ouro.

Vença a França na França! Vejo vocês lá @NBCOlimpíadas — Draymond Green (@Money23Green) 8 de agosto de 2024

🇺🇸🇺🇸🇺🇸 — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) 8 de agosto de 2024

🇧🇷 — Stewie (@breannastewart) 8 de agosto de 2024

🇧🇷 — Seth Curry (@sdotcurry) 8 de agosto de 2024

Sem palavras, apenas emojis

Josh Hart ofereceu uma opinião brutalmente honesta (e bem-humorada), mas Austin Rivers ficou sem palavras. Por outro lado, Ja Morant usou emojis de assinatura para dois dos líderes do Team USA.

🧑‍🍳 x 👑 — Ja Morant (@JaMorant) 8 de agosto de 2024

Você não está entretido?!

A’ja Wilson, Jalen Brunson e Pau Gasol estão entre as poucas estrelas que gostaram do resultado.

uau. -A’ja Wilson (@_ajawilson22) 8 de agosto de 2024

Jogo do torneio 🔥 — Alex Caruso (@ACFresh21) 8 de agosto de 2024

Beijo do chef… — André (@andre) 8 de agosto de 2024

Isso foi selvagem -Jalen Brunson (@jalenbrunson1) 8 de agosto de 2024

Que jogo incrível! Parabéns @usabasquetebol ao avançar para a final, e para #EquipeSérvia – que performance, você deveria estar muito orgulhoso! #Paris2024 — Pau Gasol (@paugasol) 8 de agosto de 2024

O time dos EUA continua lutando pelo ouro após uma dura batalha contra a Sérvia! Steph Curry levou os EUA à vitória marcando 9 cestas de três pontos em seu caminho para 36 pontos! 👏🏾 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 8 de agosto de 2024

Gritos dos jogadores

Joel Embiid acrescentou 19 pontos, enquanto Kevin Durant contribuiu com nove pontos decisivos. LeBron James teve 16 pontos, 12 rebotes e 10 assistências, seu segundo triplo-duplo nas Olimpíadas. Ele é o primeiro jogador de basquete masculino com múltiplos triplos-duplos nas Olimpíadas.

Alguns colegas reconheceram suas grandes performances.

Chefe Curry… — Damian Lillard (@Dame_Lillard) 8 de agosto de 2024

Kd é ELE, ele é tão durão — Jordan Clarkson (@JordanClarksons) 8 de agosto de 2024