Aaron Judge acerta 50º home run; quinto jogador a fazer isso 3 vezes

NOVA YORK — O rebatedor dos Yankees, Aaron Judge, acertou seu 50º home run da temporada no domingo, conectando na primeira entrada contra o Colorado Rockies.

Judge fez um changeup de 0-2 de Austin Gomber no bullpen visitante no centro-esquerdo para dar aos Yankees uma vantagem de 2-1. Foi seu 18º home run no primeiro inning nesta temporada, igualando Alex Rodriguez (2001) no recorde da liga principal.

Judge se juntou a Rodriguez, Sammy Sosa, Mark McGwire e Babe Ruth como os únicos jogadores na história da liga principal com três temporadas de 50 home runs.

Mais temporadas de 50 HR na história da MLB Sammy Sosa 4 Marca McGwire 4 Babe Ruth 4 Juiz Arão 3 Alex Rodríguez 3

Rodriguez teve duas temporadas de 50 home runs pelo Texas em 2001 e 2002 e rebateu 54 pelos Yankees em 2007.

Sosa teve quatro temporadas consecutivas de 50 home runs de 1998 a 2001, McGwire fez o mesmo de 1996 a 1999, incluindo sua temporada de 70 home runs em 1998. Ruth teve temporadas consecutivas de 50 home runs em 1920 e 1921 e 1927 e 1928 com os Yankees.

Ruth acertou 60 home runs em 1927, um recorde da Liga Americana que se manteve até Roger Maris acertar 61 em 1961 para os Yankees. Judge quebrou o recorde de Maris em uma única temporada na Liga Americana ao acertar 62 em 2022.

Dois anos atrás, Judge chegou a 50 no 129º jogo de Nova York quando foi fundo em Anaheim contra o reliever dos Angels, Ryan Tepera. O jogo de domingo contra o Colorado é o 131º jogo dos Yankees.

Judge teve 52 home runs em 2017, quando ganhou o prêmio de Novato do Ano da Liga Americana.

