Aaron Judge, do Yankees, é o mais rápido a atingir 300 HRs, chegando em 955 jogos

CHICAGO — Aaron Judge notou seus companheiros de equipe dançando no bullpen enquanto ele contornava primeiro. Ele também recebeu uma recepção e tanto quando cruzou o home plate.

Ele não apenas atingiu seu 300º home run, como o rebatedor do New York Yankees atingiu esse marco mais rápido do que qualquer outro jogador ao acertar a bola contra o Chicago White Sox durante uma vitória por 10 a 2 na quarta-feira à noite.

“É uma grande conquista”, disse Judge. “Como eu disse há alguns dias, eu esperava que viesse em uma vitória. Foi uma grande vitória para nós. Ficamos um pouco para baixo, não conseguimos fazer muita coisa, então eu estava animado que estava lá em um grande momento.”

Judge acertou a marca em seu 955º jogo e 3.431º no bastão com um drive de três corridas no oitavo inning. O seis vezes All-Star e MVP da Liga Americana de 2022 impulsionou um sinker de 3-0 de Chad Kuhl para o bullpen do White Sox na esquerda para seu 43º home run, líder da liga principal.

Os Yankees se soltaram quando a bola passou pela parede, pulando e levantando os braços e batendo na grade do banco de reservas. Após o jogo, DJ LeMahieu e Austin Wells encharcaram Judge com uma banheira de água.

“Isso significa muito”, disse Judge. “Esses caras trabalham duro comigo todos os dias. Sei o trabalho duro que eles colocam. Eles veem o que eu faço. Isso foi muito especial.”

Ralph Kiner alcançou 300 home runs em seu 1.087º jogo, e Babe Ruth fez isso em sua 3.831ª rebatida.

“Esses são alguns caras que fizeram muitas coisas boas neste jogo”, disse Judge. “Você joga muitos desses nomes para pessoas que não conhecem beisebol e elas sabem quem são. É um grupo especial para se estar.”

Chicago estava perdendo por 6 a 2 quando o técnico interino Grady Sizemore deu uma base por bolas para Juan Soto para trazer Judge, que não fazia home runs em um arremesso que estava em 3 a 0 desde 2021 e agora tem três home runs assim na carreira.

“Fiquei bravo com a caminhada intencional, então isso meio que me alimentou”, disse Judge. “Normalmente 3-0, eu pego um arremesso, vejo um arremesso, meio que passo para o próximo cara. Mas nessa situação, se eles não querem arremessar para você, você tem que passar por isso.”

Menos jogos para 300 HRs de carreira* Jogador Jogos Juiz Arão 955 Ralph Kiner 1.087 Ryan Howard 1.093 Juan Gonzalez 1.096 *História da MLB — Estatísticas e informações da ESPN

Judge lidera as ligas principais com 14 walks intencionais. Soto foi intencionalmente walk pela primeira vez nesta temporada após acertar três home runs na terça-feira e outro no primeiro inning na quarta-feira.

“Isso te prende, mas eu entendo por que ele fez isso”, Judge disse. “Do jeito que Juan vem balançando o bastão e o que ele fez nesta série, quatro home runs, conduzindo a bola por todo o parque, eu provavelmente o daria uma caminhada também, nessa situação.”

Sizemore tomou a decisão em seu quinto jogo após substituir Pedro Grifol como técnico. Ele disse que os quatro home runs de Soto o fizeram tomar a decisão.

“É escolher seu veneno. Não estou tentando chegar ao Judge. Tenho uma base aberta”, disse Sizemore. “Não há solução ou uma maneira fácil de sair dessa enrascada, mas Soto definitivamente tem sido o mais quente desses dois bastões, embora Judge também tenha sido quente.”

Foi apenas a segunda vez na carreira de Judge que o rebatedor antes dele foi intencionalmente walked. A outra vez foi durante o ano de estreia de Judge, em 31 de agosto de 2016, quando Chase Headley foi intencionalmente walked em Kansas City no 13º inning.

Judge, o MVP da Liga Americana de 2022 após bater um recorde de 62 home runs, está rebatendo .333 e lidera as ligas principais com 110 RBIs. O número 300 veio oito anos e um dia depois que Judge fez um home run em sua primeira rebatida na liga principal.

“Definitivamente nos pegou desprevenidos”, disse o técnico dos Yankees, Aaron Boone, sobre a caminhada intencional, “mas Aaron estava pronto para fazer uma ótima rebatida.

“Achei que ele expandiu a zona um pouco demais no 3 a 0”, disse o técnico, brincando.

O home run de Judge mediu 361 pés, empatando como o segundo menor desta temporada, atrás apenas de um de 339 pés em 19 de maio. Não teria sido um home run no Yankee Stadium.

Judge é o sétimo jogador a rebater 300 home runs pelos Yankees na história da franquia, juntando-se a Ruth, Mickey Mantle, Lou Gehrig, Joe DiMaggio, Yogi Berra e Alex Rodriguez.

Judge levou 671 jogos para atingir 200 home runs na carreira; ele precisou de apenas 284 jogos para ir de 200 para 300.

Judge se tornou o 162º jogador de todos os tempos a atingir 300 home runs. Seu total está em 13º lugar entre os jogadores ativos.

ESPN Stats & Information, The Associated Press e Reuters contribuíram para esta reportagem.