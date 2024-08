Aaron Judge em ritmo recorde após atingir 50º e 51º HRs

NOVA YORK — O rebatedor do Yankees, Aaron Judge, acertou seu 50º e 51º home runs da temporada na vitória de domingo por 10 a 3 sobre o Colorado Rockies, colocando-o no ritmo de quebrar seu próprio recorde de home runs da Liga Americana.

O home run número 50 veio de uma mudança de 0-2 de Austin Gomber no primeiro inning; foi o 18º home run de Judge no primeiro inning nesta temporada, igualando Alex Rodriguez (2001) no recorde da liga principal.

Mais HRs antes de setembro na história da MLB Aaron Judge está empatado consigo mesmo em sexto lugar em home runs em uma única temporada antes de setembro. Os Yankees ainda têm cinco jogos restantes em agosto. 2001 Barry Bonds 57 1999 Sammy Sosa 55 1998 Sammy Sosa 55 1998 Marca McGwire 55 2001 Sammy Sosa 52 2024 Juiz Arão 51 2022 Juiz Arão 51 2017 Giancarlo Stanton 51 2001 Luis González 51 1999 Marca McGwire 51 1961 Roger Maris 51

Judge acertou o número 51 no sétimo inning, seguindo um home run solo de Juan Soto com um dos seus. Giancarlo Stanton acertou um home run no próximo at-bat, enquanto os rebatedores foram back-to-back-to-back.

Os dois home runs no domingo colocaram Judge no ritmo de atingir 63 nesta temporada, o que quebraria seu recorde da Liga Americana de 62 estabelecido em 2022. Judge atingiu o limite de 50 home runs pela primeira vez em seu ano de estreia em 2017, quando teve 52.

Judge também se tornou o quinto jogador a rebater 50 home runs em três temporadas diferentes, juntando-se a Rodriguez, Sammy Sosa, Mark McGwire e Babe Ruth.

Rodriguez teve duas temporadas de 50 home runs pelo Texas em 2001 e 2002 e rebateu 54 pelos Yankees em 2007.

Sosa teve quatro temporadas consecutivas de 50 home runs de 1998 a 2001, McGwire fez o mesmo de 1996 a 1999, incluindo sua temporada de 70 home runs em 1998. Ruth teve temporadas consecutivas de 50 home runs em 1920 e 1921 e 1927 e 1928 com os Yankees.

A Associated Press contribuiu para esta história.