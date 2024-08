Aaron Judge tem o New York Yankees lutando por superlativos

Todos os dias, ou quase isso, Aaron Judge faz algo notável, se não sem precedentes. Um home run imponente — ou dois. Uma caminhada intencional com — suspiro — dois eliminados e as bases vazias no segundo inning. Um recorde igualado. Outro recorde quebrado. Queixos de cair se tornaram uma ocorrência diária nos últimos cinco meses.

E então seus companheiros de equipe e seu gerente foram questionados, quase diariamente, para descrever o que estavam testemunhando do rebatedor extraordinário. A essa altura, as perguntas são respondidas com balançar de cabeça. Formular uma resposta se tornou um exercício mental cada vez mais difícil para os membros do New York Yankees.

“Estou ficando sem palavras, honestamente”, disse o gerente Aaron Boone no domingo depois que Judge marcou os home runs nº 50 e 51 em uma vitória sobre o Colorado Rockies. “Estou ficando sem palavras com o que ele está fazendo. Estamos entrando no trem [to Washington].Tenho que pegar o dicionário de sinônimos e começar a trabalhar.”

Judge tem 51 home runs em 130 jogos, o que o coloca no ritmo de quebrar o recorde da Liga Americana que ele estabeleceu em 2022 de 62. Ele está rebatendo .333 com uma porcentagem de base de .465 e uma porcentagem de rebatidas de .732 enquanto joga no campo central quase todos os dias. Ele lidera as principais ligas em fWAR. Aos 32 anos, ele está melhor do que nunca.

“Acho que estamos na parte do ritmo da temporada”, Boone brincou na semana passada. “Olha, tudo é possível com ele. Acho que ele só quer ser ótimo todos os dias e nos ajudar a vencer. Então, nada me surpreenderia.”

Todo esse sucesso vem apesar de um começo de temporada que viu Judge rebatendo .178 com um OPS de .674 e quatro home runs em 27 jogos. Desde então, ele se tornou uma máquina de esmagar arremessos, cortando .377/.506/.844 com 47 home runs e 109 RBIs em 102 jogos. Na segunda-feira, ele adicionou uma joia defensiva: uma pegada saltitante na parede para roubar uma rebatida extra-base e fazer uma jogada dupla contra o Washington Nationals.

“É difícil”, disse Gerrit Cole — uma das estrelas mais atenciosas e eloquentes do beisebol — quando questionado sobre como descreveria o ataque de quatro meses de Judge na última quinta-feira.

Cole tinha acabado de assistir Judge acertar seu 48º home run e registrar sua 16ª caminhada intencional na vitória contra o Cleveland Guardians.

“É tão impressionante porque quando você olha ao redor da liga e vê caras com médias altas de rebatidas — .330, .340, .350, os caras do passado — há uma quantidade razoável de rebatidas de toque e rebatidas de campo interno. Esse cara está em .330 e não tenho certeza se ele tem uma rebatida de campo interno o ano todo. São todos duplas e home runs.

“Então, é como se não houvesse ninguém para comparar a ele. Certamente não andando por aí agora — do lado de fora [Barry] Bonds. Quer dizer, então, é só… que experiência maravilhosa tê-lo no meu time e estar perto dele.”

Um pouco mais cedo naquela tarde, Giancarlo Stanton, uma das poucas pessoas que sabia como era marcar home runs naquele ritmo, ofereceu uma medida contemporânea para o desgaste de seu companheiro de equipe.

“Ele está jogando videogame”, disse Stanton, que fez 59 home runs pelo Miami Marlins em 2017. “Todos nós estamos aqui trabalhando duro.”

Três dias depois, Marcus Stroman decidiu que os videogames eram notícia de ontem.

“Talvez seja até melhor do que números de videogame”, disse Stroman. “Você sabe que eles dizem, tipo, ‘Oh, esse cara é como um videogame.’ É melhor do que isso.

“Estou apenas tentando estar presente e absorver tudo, para ser honesto com você, porque é algo que você pode nunca mais ver. Estou apenas tentando testemunhar e realmente sentir no momento.”

Durante um jogo na semana passada, Stroman ficou ao lado do titular Nestor Cortes no banco de reservas dos Yankees e se maravilhou com as habilidades de Judge.

“Ele ficou tipo, ‘Cara, esse cara é incrível'”, Cortes lembrou. “E eu fiquei tipo, ‘É, eu assisti isso em 2022 o ano todo. Parecia que toda vez que ele ia para a rebatida era um home run ou uma caminhada, e é exatamente isso que está acontecendo agora.”

A realidade é que Judge está melhor do que em 2022, e ele atingiu outro nível em agosto. Em 21 jogos neste mês, ele está rebatendo .425 com 12 home runs e um OPS de 1.544 — todos os melhores nas ligas principais. De 181 jogadores qualificados, 169 têm um OPS igual ou inferior à porcentagem de rebatidas de Judge de .986. Ele rebateu quatro home runs em seus últimos cinco jogos, sete em seus últimos sete jogos e nove em seus últimos 11 jogos.

Com a explosão, ele se tornou o primeiro jogador a ter 50 home runs, 120 RBIs e 100 walks antes de setembro. Ele é o quinto jogador a atingir 50 home runs em três temporadas diferentes. Com um mês e troco restantes, ele está a caminho de se tornar o terceiro jogador com múltiplas temporadas de 60 home runs. Não há sinal dele — ou das perguntas — diminuindo o ritmo.

“É difícil entender isso”, disse Boone. “Falamos muito sobre isso, só o que ele está fazendo, porque me perguntam sobre isso o tempo todo. Não apenas nessas entrevistas coletivas, mas as pessoas vêm até você. Estou meio que ficando sem palavras para dizer que você está testemunhando a grandeza. Você realmente está. Ele é meio que melhor do que todo mundo.”