Aaron Rai vence Wyndham após colapso tardio de Max Greyserman

GREENSBORO, Carolina do Norte — Aaron Rai aproveitou o colapso tardio de Max Greyserman para vencer o Wyndham Championship no domingo e ganhar seu primeiro título do PGA Tour.

Rai fechou com 64, 6 abaixo do par, com o inglês de 29 anos fazendo uma tacada de birdie de 6½ pés no par 4 do 18º buraco para registrar 262, 18 abaixo do par, na final da temporada regular no Sedgefield Country Club.

Greyserman, o ex-jogador de Duke de 29 anos, fez 69 tacadas para terminar duas tacadas atrás em um dia em que todos jogaram 36 buracos e alguns mais alguns, no evento que foi interrompido pela chuva na quinta-feira e adiado na sexta e no sábado.

Rai estava quatro tacadas atrás depois que Greyserman fez um eagle de 91 jardas no par 4 do 13º buraco, e então teve uma inesperada parcela da liderança um buraco depois, quando Greyserman saiu dos limites e fez um quádruplo bogey 8 no 14.

Greyserman — que fez 60 na segunda rodada — fez birdie no par 5 do 15º buraco para ficar uma tacada à frente, depois deu quatro putts no par 3 do 16º buraco para um duplo bogey e fez par nos dois últimos buracos.

JJ Spaun (64) e Ryo Hisatsune (67) empataram em terceiro com 15 abaixo. O amador Luke Clanton fez bogey nos dois buracos finais para um 69 para empatar em quinto com Austin Eckroat (67) com 14 abaixo.

O líder da segunda rodada, Matt Kuchar, estava empatado em 12º com 11 abaixo quando decidiu interromper o jogo no dia 18 por causa da escuridão. Ele retornará na segunda-feira de manhã para terminar.

Ele precisava de uma vitória para estender sua sequência de playoffs da FedEx Cup. Ele foi o único jogador a chegar a todas as pós-temporadas anteriores.

Os 70 primeiros na lista de pontos se classificaram para a abertura dos playoffs na próxima semana no Tennessee.