Aaron Rodgers considera o acampamento dos Jets um dos mais desafiadores em muitos anos

Aaron Rodgers foi avisado. Em abril, o quarterback do New York Jets foi avisado pelo técnico Robert Saleh para esperar um training camp “difícil”.

Faltando apenas alguns dias, Rodgers disse que este foi um dos acampamentos mais desafiadores que ele já vivenciou em muitos anos — e ele até gostou.

“Eu diria que o acampamento está muito mais difícil este ano e talvez o mais difícil dos últimos sete ou oito anos da minha carreira”, disse Rodgers aos repórteres na terça-feira após o treino.

Pela contagem de Saleh, os Jets fizeram 300 repetições de treino a mais do que fizeram neste ponto no ano passado, disse Rodgers. É notável porque mostra que a organização não está preocupada com a idade de Rodgers (ele faz 41 anos em dezembro) ou com sua recuperação da cirurgia no tendão de Aquiles em 13 de setembro.

Saleh, sob pressão para vencer após um recorde de 18-33 em suas três primeiras temporadas, pregou uma abordagem empresarial neste verão, de acordo com os jogadores. Os Jets têm a maior seca de playoffs da NFL (13 anos), e há um clima de “agora ou nunca” em torno da franquia.

Como Rodgers observou, há “muitas escolas de pensamento diferentes” sobre o quão duro trabalhar um time no training camp. O quatro vezes MVP, por exemplo, disse que gosta da maneira como Saleh está atacando a temporada.

“Alguns dos jogadores mais velhos estão gostando da — para roubar uma palavra de treinador — a parte do ‘calo’ do training camp, onde você está se esforçando”, disse Rodgers. “Algumas pessoas acreditam que, embora isso coloque mais pressão em você no training camp, na verdade o deixa mais pronto para jogar quando a temporada começar.

“E algumas pessoas acreditam no oposto. Você sabe como é: não importa qual time esteja tendo sucesso, as pessoas meio que olham para a agenda deles e dizem: ‘Vamos fazer isso.'”

Ironicamente, dado tudo isso, Rodgers tirou o dia de folga na terça-feira — um dia de descanso de veterano, como Saleh chamou. Ele espera uma carga de trabalho pesada na quarta-feira, quando eles recebem o New York Giants para um treino conjunto, então Saleh usou a terça-feira como um dia leve para seus titulares. O linebacker central CJ ​​Mosley também descansou.

Os Jets (2-0) fecham a pré-temporada na noite de sábado contra os Giants, depois abrem a temporada no San Francisco 49ers no “Monday Night Football”. Rodgers não jogou nos dois primeiros jogos da pré-temporada, e não parece que ele jogará contra os Giants. Saleh não revelou seus planos, embora tenha sugerido no início do acampamento que seu “instinto” é deixar Rodgers sentado.

Rodgers disse que não tem preferência. O trabalho extra no acampamento, ele disse, o preparou para a temporada, embora ele tenha reconhecido que ainda não levou um golpe.

“Eu me sinto bem sobre onde estou com meu corpo e o que eu montei”, ele disse. “Eu sinto que fiz coisas diferentes durante o acampamento no que diz respeito aos rollouts, roll out e pulling up, saindo do pocket e fazendo jogadas, voltando pelo meu corpo, pump finge e estendendo jogadas e conseguindo algumas jardas. Eu sinto que fiz muita coisa.”

Rodgers jogou duas séries no final da pré-temporada de 2023, quando era novo no time e os Jets estavam instalando um novo ataque. Um ano depois, ele sente menos urgência em fazer um ensaio geral final.

O coordenador ofensivo Nathaniel Hackett disse que Rodgers está “um pouco mais velho, então ele perdeu um pouco da velocidade que costumava ter”. Ao mesmo tempo, ele elogiou o quarterback estrela por seu condicionamento e pela determinação que ele demonstrou durante sua recuperação do tendão de Aquiles.

“Dou muito crédito a Aaron pelas coisas que ele passou para conseguir voltar aonde está agora”, disse Hackett.