Aaron Rodgers demonstra pavio curto e liderança no acampamento

FLORHAM PARK, NJ — Uma olhada no que está acontecendo em torno do New York Jets:

1. Sequência muito Brady? Aaron Rodgers, apelidado de “Oppenheimer do futebol” pelo companheiro de equipe Tyler Conklin, demonstrou pavio curto no campo de treinamento.

Mais vocal do que no ano passado, sua primeira temporada em Nova York, Rodgers não tem sido tímido em expor seus sentimentos quando há um erro no campo de treino. Quatro vezes MVP e campeão do Super Bowl, ele certamente tem a credibilidade de rua para se comportar dessa maneira.

Isso é notável no universo dos Jets porque faz muito tempo que eles não têm esse tipo de líder como quarterback. Lembre-se, eles estão saindo de seis anos de Sam Darnold e Zach Wilson, ambos jovens e tranquilos.

“Ouvi histórias de Peyton Manning e Tom Brady — não para compará-los — mas é a mesma coisa”, disse o técnico Robert Saleh sobre a mentalidade às vezes impetuosa de Rodgers. “A expectativa e o padrão são altos. Como quarterback, ele está tentando operar em um certo nível de eficiência, o que significa que as pessoas ao redor dele precisam ser eficientes no mesmo nível. Quando ele não está se sentindo assim como líder e voz de um grupo, ele expressa sua opinião.”

Na verdade, isso evoca memórias do treinador do Hall da Fama Bill Parcells, que, em um de seus primeiros treinos dos Jets em 1997, reuniu seus assistentes no campo e os repreendeu porque não gostou do ritmo do treino. Uma grande multidão de espectadores, testemunhando a cena, rugiu em aprovação.

Rodgers é um perfeccionista exigente que, aos 40, provavelmente sente uma sensação de urgência. Ele disse que está menos combustível do que era quando jovem, embora certamente parecesse animado durante conversas intensas na lateral do campo com o wide receiver Garrett Wilson.

Ele também ficou na cara do centro Joe Tippmann, o que é interessante porque eles começam cada treino com um “abraço de irmão”. Depois disso, é amor duro. Tippmann levou uma bronca outro dia depois de uma onda de estalos de espingarda errantes.

“Ele aguenta que eu pule um pouco na bunda dele e suba nele”, disse Rodgers, que acredita que Tippmann tem pele grossa e potencial para All-Pro. “Às vezes você precisa fazer isso.”

Rodgers está tentando impor sua vontade a uma franquia que não produz uma temporada vencedora desde 2015, assim como Brady fez com o Tampa Bay Buccaneers em 2020. A tensão criativa pode ser uma coisa boa, mas, como a maioria das coisas na vida, precisa haver um equilíbrio. Se Rodgers pressionar demais, pode sair pela culatra.

Por enquanto, ele tem o respeito dos seus companheiros de equipe.

Aaron Rodgers não tem vergonha de expressar seus sentimentos quando há um erro no campo de treino. Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

2. Não tão Big Mac: A resistência de Haason Reddick deu aos Jets uma oportunidade de exibir sua profundidade na ponta defensiva. Afinal, quantos times têm o luxo de tirar uma antiga escolha de primeira rodada do banco e colocá-lo na escalação?

Não muitos, mas não é isso que está acontecendo.

Em vez de inserir Will McDonald IV, eles estão dando a maioria das repetições básicas ao reserva Micheal Clemons. (McDonald registrou algumas repetições gerais a mais do que Clemons e lidera todos os defensive ends no acampamento.) McDonald, que jogou apenas 192 snaps defensivos como novato, continua sendo uma incógnita um ano após ser selecionado na 15ª posição geral.

Os Jets sabiam que ele era um projeto na época do draft, dizendo que ele seria uma força quando ganhasse peso. O próprio McDonald disse no final da temporada passada que sua meta era voltar com 250-255 libras. Isso não aconteceu. Ele pesa o mesmo que no ano passado, de acordo com Saleh. Ele está listado com 6 pés e 4 polegadas, 236 libras, provavelmente muito pequeno para ser um jogador eficaz em todas as descidas.

Todos ao redor dos Jets são rápidos em defender McDonald, dizendo que ele ganhou força, se não quilos. No futebol, a prova está no tempo de jogo. Se ele realmente melhorou como jogador, ele deve ver um aumento nas repetições. Se não, isso lançará uma luz nada lisonjeira sobre sua decisão de recrutamento.

3. Máquina caça-níqueis? Como todo time no training camp, os Jets estão tentando instalar novas rugas no ataque. Na temporada regular, não se surpreenda se você vir Wilson no slot mais do que nos anos anteriores.

Em 2023, Wilson fez 40 de suas 95 recepções (42%) no slot, um aumento em relação a 2022. Naquele ano, ele fez 29 de 83 (35%), de acordo com o Next Gen Stats.

Há um projeto: Davante Adams era uma força no slot quando estava fazendo grandes números com o Green Bay Packers, que tinha um sistema ofensivo semelhante. Em 2021, a temporada mais recente de MVP de Rodgers, Adams marcou sete de seus 11 touchdowns no slot. Wilson estudou essas fitas.

4. Conversa fiada inicial: Wilson tomou nota de um comentário feito pelo cornerback do San Francisco 49ers, Charvarius Ward, que, em uma entrevista em maio no “Up and Adams”, agiu como se não soubesse o nome de Wilson.

“Eu vi. Isso é legal”, disse Wilson. “Eles estão certos, francamente. Está tudo bem. Eu não fiz nada ainda. Estou animado por ter a oportunidade de fazer isso com eles, fazer rolar, certo? É assim que é. Qualquer oponente que enfrentamos, essa é a mentalidade.”

Os Jets enfrentam os 49ers na Semana 1.

“Eu vi. Isso é legal”, disse Garrett Wilson sobre um comentário feito pelo cornerback do San Francisco 49ers, Charvarius Ward, que agiu como se não soubesse o nome de Wilson em um podcast. Foto de Luke Hales/Getty Images

5. Zebras desaparecidas: Uma das visões mais estranhas nas duas primeiras semanas de acampamento — nenhuma equipe de arbitragem nos treinos. Era um marco nos últimos anos, com os Jets empregando oficiais de escolas secundárias locais para monitorar os treinos. Isso criou uma atmosfera de jogo, sabendo que bandeiras seriam jogadas. Considerando seus problemas de penalidades — os Jets lideraram a liga com 150 penalidades — este parecia ser o acampamento ideal para ter oficiais no local. Então por que nenhum oficial?

“Nenhuma razão em particular”, disse Saleh. “Sentimos como se já estivéssemos falando sobre penalidades e revisando com os caras na sala de cinema, falando sobre o que eles podem e não podem fazer.”

Uma equipe da NFL que estava visitando os campos de treinamento estava programada para trabalhar no treino verde e branco de sábado, mas não conseguiu chegar à cidade devido ao mau tempo.

6. Pastagens mais verdes: Com Tarik Cohen, 29, optando por se aposentar, as idades dos running backs dos Jets são 23 (Breece Hall), 20 (Braelon Allen), 22 (Davis), 21 (Abanikanda) e 26 (Xazavian Valladay). Isso é o que você chama de movimento jovem.

7. De Joe para Joe: No episódio final de “Hard Knocks: Offseason with the New York Giants”, ficamos sabendo que o gerente geral Joe Douglas ligou para os Giants na noite do draft, tentando negociar do nº 10 para o nº 6. Sua oferta não foi revelada no programa, mas foi rapidamente rejeitada pelo GM dos Giants, Joe Schoen. A sensação é que o wide receiver Rome Odunze, escolhido em nono lugar pelo Chicago Bears, era o jogador que Douglas cobiçava naquela posição.

Em 2022, Douglas fez uma troca no dia do draft com os Giants e deu certo, já que ele subiu na segunda rodada para escolher Hall.

8. Trabalho importante para Rodgers: O Washington Commanders estará nas instalações do Jets na quinta-feira para um treino conjunto antes do jogo de pré-temporada do próximo sábado no MetLife Stadium. É o primeiro de três treinos conjuntos para o Jets, que também enfrenta o Carolina Panthers (15 de agosto) fora de casa e o New York Giants (21 de agosto) em casa.

A esperança da equipe é que Rodgers tenha trabalho de qualidade suficiente nos treinos controlados para eliminar a tentação de colocá-lo em campo na pré-temporada.

Saleh disse que está inclinado a manter Rodgers fora do campo em todos os três jogos, certamente os dois primeiros. “Novidade para mim”, disse Rodgers, que pareceu surpreso que Saleh tornou público seu plano antes de discuti-lo com ele. Ao mesmo tempo, Rodgers disse que é decisão de Saleh e que ele está aberto a qualquer decisão que ele tomar.

9. Audíveis: O linebacker central CJ ​​Mosley, o chamador de sinais defensivo, disse que tem mais latitude nesta temporada para mudar jogadas na linha de scrimmage. Essa responsabilidade evoluiu ao longo dos anos, com a comissão técnica ganhando total confiança em sua habilidade. Mosley disse que não há nada melhor do que ver um de seus audíveis resultar em uma grande jogada. A primeira vez foi no Alabama, onde uma de suas verificações pré-snap permitiu que o Crimson Tide derrubasse Johnny Manziel do Texas A&M.

10. A última palavra: “Quando esses pequenos detalhes forem reprimidos, será muito difícil nos parar.” — Rodgers sobre sua química com Wilson