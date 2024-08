Aaron Rodgers diz que se arrepende de comentário de 2021 de que ele estava “imunizado”

Três anos depois de Aaron Rodgers dizer aos repórteres que estava “imunizado” contra o vírus COVID-19, o quarterback diz em uma biografia não autorizada que será publicada em breve que ele deveria ter sido sincero sobre seu status.

Rodgers, que anteriormente disse que a controvérsia teve um impacto dramático em sua imagem pública, disse ao autor Ian O’Connor que a principal razão pela qual ele alegou estar “imunizado” foi que a declaração representava “o ponto crucial do meu apelo”.

“Se há uma coisa que eu gostaria que tivesse sido diferente, é isso, porque essa é a única coisa [critics] poderia me atingir”, disse Rodgers no livro.

Em novembro de 2021, o quatro vezes MVP da liga do Green Bay Packers testou positivo para COVID-19 como um jogador não vacinado e ficou afastado por um mínimo de 10 dias. Rodgers apelou à NFL para que seu regime de tratamento homeopático o qualificasse como vacinado e enfrentou críticas generalizadas por seus comentários enganosos. Ele foi rejeitado.

Três meses antes, em uma coletiva de imprensa de pré-temporada amplamente divulgada, Rodgers disse aos repórteres que havia sido “imunizado” e foi duramente criticado pelos fãs e por grande parte da mídia.

Rodgers disse mais tarde no “The Pat McAfee Show” que sua pesquisa mostrou que ele era alérgico a um ingrediente — polietilenoglicol, ou PEG — nas vacinas Moderna e Pfizer, e que estava preocupado com relatos de reações médicas adversas à vacina Johnson & Johnson.

“Mas se eu pudesse fazer de novo, eu teria dito [in August]f— o apelo. Vou apenas dizer a eles que sou alérgico a PEG, não vou tomar Johnson & Johnson, não vou ser vacinado'”, disse Rodgers, agora quarterback do New York Jets, no livro intitulado “Out of the Darkness: The Mystery of Aaron Rodgers”.

Rodgers disse a O’Connor que a declaração representava seu apelo à liga.

Ele disse: “Eu tinha um cartão de imunização do meu médico holístico, que parecia similar. Eu não estava tentando vendê-lo como um cartão de vacina, mas eu disse, ‘Escute, aqui está meu protocolo. Aqui está o que você pode seguir para pesquisar isso.’ E era um apelo contínuo. Então, se eu tivesse apenas dito [I was unvaccinated] no momento, não há chance de que o recurso tivesse sido tratado exatamente da mesma maneira.”

Questionado se ele teria se vacinado se uma determinação local o tivesse afastado, assim como Nova York havia afastado o então astro do Brooklyn Nets, Kyrie Irving, Rodgers disse: “Eu não teria feito isso”.

Rodgers foi negociado com os Jets antes da temporada de 2023. Ele disse a O’Connor que brincou com o vice-presidente dos Jets, Christopher Johnson, irmão do dono da equipe Woody, da família Johnson & Johnson, sobre sua recusa em tomar a vacina da empresa farmacêutica.

Outros novos relatórios no livro incluem:

• Novos detalhes sobre o afastamento de quase uma década entre Rodgers e sua família, incluindo entrevistas com o quarterback, seus pais, sua avó e outros parentes. Também inclui uma olhada no suposto papel na dinâmica familiar desempenhado pela atriz e ex-namorada de Rodgers, Olivia Munn, e a história do recente primeiro passo que Rodgers e seu pai deram em direção a uma possível reconciliação com uma breve, mas significativa expressão de amor no verão passado que compeliu Rodgers a dizer que queria restabelecer um relacionamento com seu pai.

• A história de Edward Rodgers, avô paterno de Aaron e um condecorado piloto de combate da Segunda Guerra Mundial que completou 43 missões bem-sucedidas contra a máquina de guerra de Hitler antes de ser abatido, capturado e espancado como prisioneiro de guerra. No Dia de São Patrício de 1944, Rodgers salvou sua tripulação de 10 homens em seu B-24 em chamas e cheio de balas, de alguma forma voando de volta para sua base na Itália. Rodgers lembrou que estava pilotando seu avião danificado “sozinho sobre a Alemanha. Era a sensação mais solitária do mundo.”

• Por que Rodgers ficou chateado com o técnico do Packers, Mike McCarthy, durante sua derrota mais devastadora, o colapso do NFC Championship Game de 2014 em Seattle. Rodgers queria marcar seis jogadas que ele tinha visto no filme que “pareciam indefensáveis” quando Dallas venceu o Seahawks na temporada regular. Um jogador veterano do Packers disse que Rodgers “queria essas jogadas marcadas repetidamente contra Seattle, e McCarthy marcou apenas algumas delas uma vez cada.”

• O então técnico do San Francisco 49ers, Mike Nolan, que recrutou Alex Smith em vez de Rodgers com a primeira escolha geral em 2005, “ainda está incomodado[ed]”que seu coordenador ofensivo, McCarthy, foi o que mais se beneficiou dessa decisão. “Ele [McCarthy] teve muito a ver com a escolha do outro [Smith]e no final ele conseguiu o único [Rodgers] que ele não escolheu, e isso elevou sua carreira”, diz Nolan no livro.

• Uma olhada no texto muito discutido para o insider sênior da NFL da ESPN, Adam Schefter, que estava buscando confirmação de que seria negociado com os Jets em 2023. Rodgers disse a Schefter: “Perdi meu número. Boa tentativa.” Mais tarde, nas reuniões dos proprietários, o gerente geral do Packers, Brian Gutekunst, cujas repetidas mensagens para Rodgers não foram respondidas, disse às pessoas: “Pelo menos Adam recebeu uma resposta dele.”

O livro de O’Connor será lançado na próxima semana.