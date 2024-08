Aaron Rodgers ofusca Patrick Mahomes com jogada de destaque que lembra a NFL de quem lança passes mais bonitos

EUÉ fácil se deixar levar pelo hype que cerca Patrick Mahomes e o defensor por duas vezes Super Bowl campeão Chefes da Cidade de Kansasmas Aaron Rodgers está fazendo tudo o que pode para se restabelecer como o melhor quarterback da NFL. Mahomes pode deslumbrar com passes por trás das costas o quanto quiser, mas não se compara a isso jogada magistral de Rodgers no treino do New York Jets.

Aaron Rodgers encontra Garrett Wilson com passe de destaque

Depois de sofrer uma Lesão no tendão de Aquiles na Semana 1 da temporada de 2023, o ex-quarterback do Green Bay Packers ainda não jogou uma partida completa da temporada regular com o Jatos. Embora as lesões continuem sendo uma preocupação para o jogador de 40 anos, seu braço parece estar de volta à forma de MVP.

O conexão downfield que se tornou viral de um Jets treinam pré-temporada em conjunto com o rival da cidade, New York Giants também colocará um sorriso no rosto de outra figura-chave no elenco dos Jets: o wide receiver Garrett Wilsonque pegou o touchdown no treino.

Wilson fez uma figura frustrada na temporada passada, com seu miserável 11,0 jardas por recepção e três touchdowns de recepção sublinhando Jogo inconsistente do QB de Nova York após a queda de Rodgers.

A expectativa da pré-temporada dos Jets está aumentando novamente em 2024

Mas com Bombas de 50 jardas como aquele que Rodgers acertou nele no treino, Wilson pode sonhar com muito mais melhor produção em 2024. Combinado com o surgimento do running back Salão Breece e o contratação de agente livre importante do left tackle Tyron Smith do Dallas Cowboyso pré-temporada hype na Big Apple está fora de controle mais uma vez.

Eles conseguem juntar tudo o suficiente para desafiar Mahomes e os Chiefs? Primeiro, eles devem descobrir como destronar o Buffalo Bills e Golfinhos de Miami no AFC Leste.

Antes disso, um teste de estrada angustiante se aproxima na Semana 1 contra o São Francisco 49ersque acabaram de sair de uma Super Bowl LVIII aparência. O início do Monday Night Football levantará preocupações sobre uma repetição do desastre da Semana 1 do MNF do ano passado para Rodgers.

Uma coisa que não deixa dúvidas é seu braço.