Aaron Rodgers, titulares dos Jets não jogarão na final da pré-temporada

FLORHAM PARK, NJ — Não haverá nenhuma ação de pré-temporada neste verão para o quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, o que significa que seus primeiros jogos pós-lesão acontecerão na abertura da temporada, em 9 de setembro, contra o San Francisco 49ers.

Rodgers foi descartado para o jogo de sábado à noite contra o New York Giants, anunciou o técnico Robert Saleh na quinta-feira. Saleh disse que eles empregarão o mesmo plano que usaram nos dois primeiros jogos, o que significa que nenhum titular jogará.

O retorno do quarterback estrela — no “Monday Night Football” — ocorrerá dois dias antes do aniversário de um ano de seu tendão de Aquiles rompido. Ele não joga uma partida completa há 20 meses, datando de sua temporada final com o Green Bay Packers.

Um ano atrás, Rodgers jogou duas séries no último jogo da pré-temporada.

“[There were] “Por razões diferentes no ano passado em comparação a este ano”, disse Saleh, explicando por que mudou sua abordagem. “Não vou entrar em detalhes, mas sinto que fizemos muito trabalho, muito trabalho bom, com três oponentes de qualidade ao longo de três semanas.”

Ele estava se referindo a treinos conjuntos com o New York Giants, Carolina Panthers e Atlanta Falcons. Pela estimativa de Saleh, Rodgers e o ataque titular tiveram 800 repetições no training camp, significativamente mais do que no ano passado.

Esses fatores são o motivo pelo qual Saleh não está preocupado com o fator ferrugem para seu quarterback de 40 anos. Ele disse que o quatro vezes MVP está “absolutamente pronto” para a temporada, observando que seu atletismo não parece diminuído pela lesão no tendão de Aquiles. Saleh disse que a mobilidade de Rodgers — movendo-se no pocket e estendendo jogadas — tem sido o ponto brilhante de seu desempenho no training camp.

“Sua mobilidade é suficiente — suficiente”, disse Saleh.

Na terça-feira, Rodgers pareceu estar bem em ficar de fora da pré-temporada, dizendo que não tinha “nenhuma preferência” sobre jogar ou não a final. Mais cedo no acampamento, ele disse: “A pré-temporada não é futebol de verdade.” Ele reconheceu que ainda não levou um golpe; ele não vai sentir isso até enfrentar os 49ers.

“Eu me sinto bem sobre onde estou com meu corpo e o que eu meio que juntei”, ele disse. “Eu sinto que fiz coisas diferentes durante o acampamento, como rollouts e puxadas para cima, saindo do bolso e fazendo jogadas, jogando de volta através do meu corpo, fingindo bombear, realmente estendendo jogadas e conseguindo algumas jardas. Então eu sinto que fiz muita coisa.”

Antes do ano passado, Rodgers não jogava na pré-temporada desde 2018, então ele está acostumado a isso. Claro, essa situação é única porque ele está se recuperando da lesão no tendão de Aquiles.

Saleh insistiu que sua decisão não foi influenciada pelo histórico recente de lesões do time no training camp e na pré-temporada. Em 2021, o defensive end Carl Lawson rompeu o tendão de Aquiles em um treino conjunto. Em 2022, o quarterback Zach Wilson machucou o joelho na abertura da pré-temporada e perdeu os três primeiros jogos da temporada regular.

“Sinceramente, não, não estou pensando nisso do ponto de vista de uma lesão”, disse Saleh.

O quarterback reserva Tyrod Taylor também não jogará contra os Giants. Pela segunda semana consecutiva, Adrian Martinez e o novato Andrew Peasley dividirão as funções, com Martinez começando o jogo.

A abertura da temporada também representará a primeira ação de jogo para a linha ofensiva reformulada, que apresenta três novos titulares — os tackles Tyron Smith e Morgan Moses e o guard John Simpson. O grupo treinou junto, embora não tenha tido a chance de desenvolver química em um ambiente de jogo.

Smith, 33, propenso a lesões nos últimos anos, teve repetições de treino limitadas como parte de um programa de manutenção. O ex-astro do Dallas Cowboys disse que seu corpo está ótimo e que ele não precisa de ação de jogo de pré-temporada.

“Não consigo lembrar da última vez que fiz um jogo de pré-temporada”, ele disse. “Mas estamos trabalhando o máximo possível aqui para nos preparar para o primeiro jogo.”

O training camp terminou na quinta-feira sem sinal do defensive end Haason Reddick, que está esperando por um novo contrato e já solicitou uma troca. Questionado sobre seu nível de confiança em ter Reddick para a Semana 1, Saleh disse: “Não sei. Honestamente, nem pensei sobre isso.”