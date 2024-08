Aaron Wan-Bissaka deixa o Manchester United para ingressar no West Ham

O West Ham United contratou Aaron Wan-Bissaka do Manchester United, anunciou o clube de Londres na terça-feira.

“Foi uma decisão fácil para mim me juntar ao West Ham”, disse Wan-Bissaka sobre sua transferência, que valeu cerca de £ 15 milhões (US$ 19,2 milhões). “Estou animado e feliz por estar aqui.

“É uma sensação incrível estar de volta a Londres, e estou animado com o que está por vir. Eu nasci aqui, então conheço os meandros de Londres, o que desempenha um papel importante na minha vida, então estar de volta tocando nesta cidade significa muito para mim.

“Estou feliz por estar aqui, grato pela recepção calorosa e animado por jogar pelo clube. Vou dar o meu melhor.”

O diretor técnico do West Ham, Tim Steidten, acrescentou que estava satisfeito em contratar um jogador com a experiência nacional de Wan-Bissaka.

“Estou feliz que conseguimos fechar o acordo para contratar Aaron”, disse Steidten. “Ele é exatamente o tipo de jogador que estamos procurando atrair para este clube nos anos principais de sua carreira.

“Ele é um defensor incrivelmente talentoso que nós avaliamos muito bem — soberbo em situações de um contra um. Ele é versátil também, o que é claramente outro ponto positivo. Ele jogou mais de 170 jogos da Premier League durante sua carreira, ele conhece a divisão de cabo a rabo.”

Uma fonte disse à ESPN no sábado que a saída de Wan-Bissaka do United provavelmente levaria à chegada de Noussair Mazraoui e Matthijs de Ligt do Bayern de Munique.

O United, de acordo com a fonte, fechou um acordo em princípio para contratar a dupla por um total de £ 60 milhões (US$ 76,7 milhões), incluindo acréscimos.

Wan-Bissaka ficou de fora do elenco do United para a derrota no sábado pela Community Shield contra o Manchester City, em Wembley.

O United avaliou Wan-Bissaka, que também era alvo de interesse do Galatasaray, entre £ 15 e 20 milhões.

Informações de Rob Dawson, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.