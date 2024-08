Acidente de José Mourinho no Fenerbahçe tira jogador da qualificação da UCL

As esperanças de José Mourinho de levar o Fenerbahçe à reformulada Liga dos Campeões terminaram na terça-feira, quando o time turco foi eliminado na terceira fase classificatória pelo Lille.

O Lille avançou como vencedor por 3 a 2 após duas partidas, quando o atacante canadense Jonathan David converteu um pênalti aos 118 minutos para garantir o empate em 1 a 1 após a prorrogação.

O Fenerbahçe marcou no primeiro minuto dos acréscimos do segundo tempo, com um gol contra de Bafodé Diakité, para abrir 1 a 0 na segunda partida em Istambul e levar a partida para a prorrogação. O Lille venceu a primeira partida por 2 a 1.

José Mourinho não terá a oportunidade de somar mais um título à sua lista de dois títulos da Liga dos Campeões nesta temporada. Ali Atmaca/Anadolu via Getty Images

Mourinho foi contratado em junho com um salário anual de US$ 11 milhões para tentar ganhar o primeiro título da liga turca do Fenerbahçe desde 2014. Ele estava tentando levar seu novo time à reformulada fase de 36 times da Liga dos Campeões, que ele venceu com o Porto em 2004 e a Inter de Milão em 2010.

O Fenerbahçe, que garantiu uma vitória por 1 a 0 contra o Adana Demispor na estreia na Super Lig turca no sábado, agora será rebaixado para a segunda divisão da Liga Europa.

Mourinho levou o antigo clube Roma à final da Liga Europa em 2022-23, perdendo para o Sevilla nos pênaltis.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.