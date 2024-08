Acordo de US$ 2,8 bilhões da NCAA é contestado por grupo de defesa de atletas

Um importante grupo de defesa dos atletas universitários anunciou na quinta-feira que se opõe ao acordo de US$ 2,8 bilhões do litígio antitruste enfrentado pela NCAA e pelas principais conferências universitárias, dizendo que um plano para as escolas compartilharem a receita do atletismo na verdade limitará o potencial de ganho dos atletas.

A National College Players Association disse que o chamado acordo da Câmara visa eliminar coletivos financiados por reforços que atualmente são responsáveis ​​por milhões de dólares em pagamentos a atletas universitários pelo direito de usar seus nomes, imagens e semelhanças.

“Este é um acordo injusto que prejudicaria não apenas os atletas atuais, mas também os futuros atletas universitários que estão apenas na quarta série”, disse o diretor executivo da NCPA, Ramogi Huma.

Uma audiência judicial está marcada para a próxima quinta-feira, onde um juiz federal na Califórnia pode decidir sobre o pedido dos demandantes para aprovação preliminar do acordo, que inclui US$ 2,78 bilhões em danos a atletas universitários antigos e atuais. Vários pedidos para negar aprovação preliminar já foram protocolados, incluindo um dos demandantes de outro processo antitruste protocolado no Colorado que se recusaram a fazer parte do acordo.

Mesmo que seja concedida aprovação preliminar, contestações ao acordo ainda poderão ser apresentadas antes da aprovação final nos próximos meses.

“A NCPA trabalhará para que esse acordo seja rejeitado para que as partes possam chegar a um acordo justo ou ir a julgamento”, disse Huma em uma declaração. Ele se recusou a detalhar a estratégia da NCPA.

A NCPA disse que se opõe ao acordo porque ele dá às conferências a capacidade de encerrar a proposta de compartilhamento de receita se os atletas forem considerados funcionários com o direito de negociar coletivamente com escolas ou ligas. Esse tópico é o assunto de várias lutas que provavelmente acabarão no tribunal, incluindo um esforço de sindicalização do time de basquete masculino de Dartmouth.

Marc Edelman, professor de direito esportivo no Baruch College em Nova York, chamou o acordo de liquidação de uma tentativa “significativa e inovadora” de mudar a maneira como os atletas universitários são compensados. Ele também concordou com as preocupações da NCPA sobre o plano de estabelecer um teto para a quantia de receita que as escolas terão permissão para compartilhar com os atletas e cortar a compensação de terceiros daqueles considerados pela NCAA como impulsionadores.

“Ele discute preocupações muito reais”, disse Edelman.

Jim Cavale é o presidente da Athletes.org, que está tentando organizar atletas e disse que já tem quase 4.000 membros. Ele chamou o acordo de um grande passo na direção certa.

“Quando se trata dos termos, não é perfeito porque os atletas não estavam envolvidos”, disse ele. “Esse é o problema geral nos esportes universitários. A única solução sustentável é uma parceria entre atletas e escolas.”

Cavale disse que acredita que o acordo receberá a aprovação final, mas acredita que as contestações lideradas pelos atletas a certos termos podem levar a mudanças na versão final, o que poderia dar a eles o direito de negociar contratos de divisão de receita com suas escolas.

Huma, ex-jogador de futebol americano da UCLA, e a NCPA estão na vanguarda da pressão por reformas nos esportes universitários e mais benefícios para os atletas há décadas.

A NCPA entrou com uma queixa em 2022 no National Labor Relations Board na Califórnia, pedindo que os atletas da USC fossem considerados funcionários da escola e de sua conferência. Uma decisão final está pendente. No caso de Dartmouth, um diretor regional da NLRB decidiu que os jogadores de basquete deveriam ser considerados funcionários e deu a eles o sinal verde para votar para se juntar a um sindicato.

A escola está contestando essa decisão.

A NCPA diz que o acordo também não faz o suficiente para garantir que as escolas não cortem receitas esportivas e pode resultar em uma redução nas bolsas de estudos esportivas disponibilizadas pelos programas mais ricos.