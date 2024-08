Acusador do Partido Diddy White registra relatório policial em Miami, PD compartilhando com federais

Um dos DiddyOs acusadores de Trump podem estar dando mais munição aos federais para indiciá-lo – a mulher que já o está processando por supostamente tê-la traficado sexualmente em suas Festas Brancas agora apresentou um boletim de ocorrência à polícia.

Adriana Inglês conversou com o Departamento de Polícia de Miami Beach na semana passada e detalhou muitas das mesmas alegações – que remontam ao início dos anos 2000 – que ela apresentou em seu processo civil contra Diddy. Ela não havia registrado um boletim de ocorrência antes disso.

Fontes policiais confirmaram que os detetives da polícia de Miami Beach receberam um relatório de Adria, mas fomos informados de que determinaram que não havia evidências suficientes para investigar o tráfico de pessoas ou qualquer outro crime.

No entanto, os detetives apresentaram o relatório… que, segundo nos disseram, será compartilhado com as autoridades federais que conduzem investigações paralelas.

Advogado de Adria, Ariel Mitchell diz ao TMZ … Adria está cautelosamente otimista sobre esse processo. Ela planeja registrar outro boletim de ocorrência na cidade de Nova York em breve – ela ainda não o fez porque eles exigem que ela faça o boletim de ocorrência pessoalmente.

TMZ contou a história… Adria entrou com uma ação contra Diddy no mês passado, alegando que conheceu Diddy e sua equipe por volta de 2004, concordando em atuar como dançarina nas infames White Parties do rapper.

English – uma ex-estrela pornô cujo nome artístico era “Omunique” – diz que aceitou o emprego para conseguir um trabalho de modelo para seu namorado… mas também afirma que seu namorado se recusou a fazer sexo oral em Diddy para garantir o emprego.



Adria diz que tudo começou a partir daí… acusando Diddy e outros de oferecê-la com álcool misturado com ecstasy e forçá-la a fazer sexo com os amigos de Diddy.