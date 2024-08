Adam Sandler e Joe Rogan dizem que o tapa do Oscar ajudou Chris Rock e machucou Will Smith

Adam começa revelando que conversou recentemente com Chris, que ele diz estar animado em fazer comédia stand-up novamente… Joe interrompe e diz o tapa do Oscar foi a melhor coisa que já aconteceu com Chris.

Do jeito que Joe vê… o infame tapa fez com que Chris “gostasse do Rock de antigamente”, no que diz respeito ao seu material stand-up, e Adam diz que isso fez com que o subsequente especial ao vivo de CR no Netflix, “Selective Outrage” – onde ele dirigiu-se diretamente a Will – parece o Super Bowl.