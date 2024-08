Adidas revela terceiros kits para Man United, Arsenal e Real Madrid

A Adidas lançou uma coleção de novos terceiros uniformes para alguns dos maiores clubes da Europa, com Arsenal, Bayern de Munique, Juventus, Manchester United e Real Madrid, todos equipados com lindos trajes retrô.

Embora cada equipe tenha recebido seu próprio design personalizado, o principal ponto de interesse universal é o retorno do logotipo clássico “trevo” da Adidas, que foi aplicado em todos os cinco kits e fornece um toque nostálgico bem-vindo para marcar o 75º aniversário da marca alemã.

A Adidas também convidou várias lendas do clube para ajudar no lançamento, com Patrick Vieira (Arsenal), Zinedine Zidane (Real Madrid), Alessandro Del Piero (Juve), Bastian Schweinsteiger (Bayern) e Rio Ferdinand (Man United) sendo escalados como modelos para a ocasião.

Aqui está uma visão mais detalhada de cada kit, apresentado em ordem alfabética para seu deleite visual.

Manchester United

O United realmente acertou em cheio com seus kits nesta temporada e a nova terceira opção não é exceção. Fundamentalmente branco com largas faixas vermelhas e pretas no peito, o trevo da Adidas certamente parece a parte empoleirada no peito ao lado do mascote do diabo do clube. O design geral tem a intenção de imitar as bandeiras tricolores que os fãs do United continuam a hastear em campos ao redor do mundo.

adidas

Arsenal

Provavelmente a camisa menos abertamente “retrô” do grupo, os Gunners viram seus clássicos uniformes azuis/turquesa de meados da década de 1990 reformados para criar uma lavagem nebulosa e psicodélica que, sem dúvida, ficará tão bem na piscina quanto no campo.

Adidas

Bayern de Munique

Uma camisa off-white realmente esplêndida e maravilhosamente refinada é finalizada com detalhes tradicionais em vermelho e branco e um sutil padrão de diamantes por toda parte, inspirado nos losangos encontrados no brasão do clube Bayern — que na verdade é uma versão tradicional do escudo do Bayern usado ao longo da década de 1970.

Adidas

Juventus

Extremamente frio desde o início, o novo terceiro kit da Juve é uma continuação do tema lunar que foi adotado para todos os seus uniformes nesta temporada. Em particular, a camisa azul-escuro deve refletir o céu noturno acima de Turim, enquanto os detalhes dourados realmente destacam as coisas. Os olhos atentos também podem notar que o brasão padrão do clube foi substituído pela silhueta borrada de uma zebra saltitante, um símbolo favorecido pelo lado italiano que apareceu pela primeira vez em seus uniformes no início dos anos 1980.

Adidas

Real Madrid

A terceira camisa do Real Madrid para 2024-25 é um design simples e elegante em cinza escuro e branco com um luxuoso monograma “RMCF” tecido no material, que evoca imagens de malas de luxo de ponta. Assim como o design da Juve, a gola polo de engenharia impecável também dá um toque de classe a todo o conjunto.