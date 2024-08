Adivinhe em quem esse garoto Cheezin se transformou!

Antes que esse querido sorridente se transformasse em um grande YouTuber e estrela da mídia social, ele estava crescendo em Jackson, Michigan, com seus DOZE irmãos e indo para a Michigan State University – obtendo seu diploma de marketing e mídia social.

Esta autoproclamada “fangirl profissional” começou sua aventura no YouTube enquanto estava na faculdade e até hoje acessa seu canal e compartilha sua visão cômica da cultura pop. Este idiota acumulou quase 7 milhões de assinantes no YouTube e está transmitindo no Twitch!