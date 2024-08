Advogado do suspeito de conspiração de terror de Taylor Swift chama os planos de ‘pura fantasia’

O advogado do suposto mentor da conspiração terrorista para atacar Taylor Swift Os shows da turnê “Eras” do cantor em Viena dizem que a história que as autoridades estão apresentando é lixo, porque seu cliente não conseguiu realizá-la nem em seus sonhos mais loucos.

Werner Tomanek disse à Agência de Imprensa Austríaca: “Ele não tinha os meios, nem a possibilidade e os explosivos para levar a cabo isto”… acrescentando que as acusações contra o seu cliente eram “exageros no seu melhor”.

As autoridades revistaram a casa do jovem de 19 anos e encontraram materiais para a fabricação de bombas e outras evidências incriminatórias. Policiais dizem que o plano era detonar um dispositivo explosivo no show e também dirigir um veículo contra a multidão do lado de fora do local.