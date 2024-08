Advogados: Blake Anderson processará Utah State por demissão injusta

O ex-técnico principal do Utah State, Blake Anderson, pretende processar seu ex-empregador por demissão injusta, de acordo com um comunicado à imprensa dos advogados que representam Anderson.

O processo, a ser movido pelo escritório de advocacia Bearnson & Caldwell, alega que os administradores do estado de Utah, incluindo a diretora atlética Diana Sabau, lideraram “uma campanha pública de difamação” contra Anderson antes de sua demissão em 19 de julho.

O estado de Utah demitiu Anderson após uma investigação interna concluir que ele violou as políticas do Título IX relacionadas a relatar adequadamente má conduta sexual. A investigação da escola sugeriu que Anderson havia contatado indevidamente a namorada e colega de quarto de um jogador de futebol americano acusado de violência doméstica no que a escola chamou de “missão de apuração de fatos” em vez de permitir que seu escritório de equidade investigasse a situação.

Anderson disse à ESPN que não fez nada de errado ao lidar com o assunto, e seus advogados chamaram a explicação da Utah State para a demissão de “desinformação”.

“[Utah State administration] incluindo … A diretora atlética Diane Sabau infelizmente escolheu nivelar o que é essencialmente uma campanha de difamação pública não apenas contra o treinador Anderson e outros, mas também contra a própria USU”, de acordo com a declaração dos advogados de Anderson. “A arena pública normalmente não é o lugar preferido para esses tipos de disputas serem divulgadas, mas dada a quantidade de desinformação que foi publicamente declarada e divulgada pela USU, e mais particularmente pela Sra. Sabau, o treinador Anderson declara aqui publicamente e com certeza que ele nega completamente ter se envolvido em qualquer irregularidade, e espera que a verdade e os detalhes subjacentes a essa verdade sejam revelados através do processo apropriado — em um tribunal de justiça perante um júri selecionado de seus pares.”

Em uma declaração divulgada na quarta-feira, um porta-voz da Utah State disse: “A universidade se mantém firme em suas ações de emprego e estamos focados em construir uma cultura respeitosa, transparente e de denúncia na comunidade da USU”.

O estado de Utah encomendou a investigação sobre Anderson no verão de 2023 e, como resultado de suas descobertas, também demitiu o vice-diretor atlético Jerry Bovee e o diretor de desenvolvimento de jogadores Austin Albrecht.

Anderson já havia trabalhado com o advogado Tom Mars, que divulgou uma resposta de 70 páginas à alegação da escola em 20 de julho.

Anderson estava pronto para entrar em sua quarta temporada com o Utah State, tendo liderado o time para um recorde de 11-3 em 2021 e uma aparição no bowl em 2023.

Anteriormente, ele atuou como treinador principal no Arkansas State por sete temporadas, incluindo seis participações em torneios.