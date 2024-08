Aerosmith anuncia que está se aposentando das turnês, citando problemas vocais de Steven Tyler

A turnê do Aerosmith terminou oficialmente – a icônica banda de rock acaba de anunciar que fez a difícil escolha de se aposentar do circuito de shows… porque Steven Tyler a voz finalmente cedeu.

O Aerosmith termina com uma nota positiva… dizendo aos seus fãs para sonharem e agradecendo-lhes por tornarem os seus sonhos realidade – uma referência ao seu hit de 1973 com o mesmo nome.

Nós contamos tudo sobre os problemas de voz de Steven… com fontes nos contando em setembro do ano passado – no meio da turnê de despedida do grupo “Peace Out” – que seu as cordas vocais foram “mutiladas”.