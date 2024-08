Agosto Lilás: campanha do Ministério Público focará no combate ao feminicídio; lançamento ocorrerá na próxima segunda-feira (5)

“Acabou o silêncio”: Este será o tema da campanha Agosto Lilás do Ministério Público do Estado de Alagoas que, este ano, abordará a temática do feminicídio. O lançamento acontecerá na próxima segunda-feira (5), às 9h30, no Cinesystem Maceió, localizado no Parque Shopping, em Cruz das Almas.

Na ocasião, cerca de 100 alunos de quatro escolas públicas e uma privada terão a oportunidade de conscientização sobre a importância do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de que possam ser multiplicadores desse tipo de enfrentamento em suas casas e comunidades.

Durante o lançamento, haverá a apresentação do comercial e de outros vídeos preparados para a campanha, o depoimento de uma sobrevivente de feminicídio e, encerrando as atividades, um debate entre as autoridades do Ministério Público presentes e os estudantes.

Exposição

Para além disso, a campanha envolverá uma exposição que também será intitulada

Acabou o silêncio. Ela trará ao público dados – a cada 15 horas, uma mulher é assassinada no Brasil – e um alerta sobre o comportamento do agressor configurado dentro de um relacionamento abusivo.

A mostra ficará no Parque Shopping, em frente a loja Lupo, no piso L1, até o dia 31 de agosto. Em paralelo, a exposição também percorrerá o Maceió Shopping, o Shopping Pátio e Shopping da Vila (Delmiro Gouveia) durante todo este mês. Esses quatro centros de compras serão parceiros do MPAL durante o Agosto Lilás 2024.

Escola do Júri

Ao longo de todo o mês, o Ministério Público também irá às escolas em vários municípios alagoanos com o projeto Escola do Júri, uma iniciativa que simula julgamentos, em sala de aula, onde alunos assumem os papeis de promotor de Justiça, juiz, defensor público, réu, testemunhas e jurados. A ideia do projeto é que a classe estudantil entenda como funciona um júri, passando a ter melhor compreensão sobre o papel do MPAL na defesa da vida e no enfrentamento aos crimes dolosos contra vida. Todos os casos a serem simulados tratarão sobre vítimas de feminicídio.

Por fim, de forma paralela, o Ministério Público promoverá palestras na capital e no interior também abordando a mesma temática.