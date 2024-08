Agosto Lilás: enfrentamento à violência doméstica é tema de palestra com alunos de povoado em Igaci

O Ministério Público de Alagoas realizou nesta quinta-feira (29) palestra com alunos da Escola Estadual de Coité das Pinhas, localizada na zona rural do município de Igaci. No encontro, o promotor de Justiça Kleytionne Sousa tratou sobre o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.

“Eu falei sobre o ciclo de violência, bem como o papel que o Ministério Público desempenha no enfrentamento a esse tipo de crime. Também abordei o acolhimento à vítima e a necessidade de mudarmos o pensamento machista que impera na sociedade e que culpabiliza a mulher vítima”, afirmou o promotor Kleytionne.

Ele também alertou os jovens sobre o papel que cada um tem no enfrentamento à violência doméstica, destacando a importância da denúncia e os canais que as pessoas podem acessar para informar sobre alguma agressão que tenham presenciado ou sofrido.

“Enquanto sociedade, precisamos conhecer esses canais de denúncias. No Ministério Público, temos os aplicativos para smartphone ‘Ouvidoria MPAL’ e ‘Proteção Mulheres’, além dos telefones para denúncia 2122-3512 ou 2122-0761”, informou o promotor.

O MPAL também recebe denúncias em seu site (clique aqui) e através do e-mail ouvidoria@mpal.mp.br.