Agosto Lilás: MPAL debate violência doméstica e feminicídio com alunos de Matriz de Camaragibe

Como forma de promover a conscientização de jovens para a temática do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, o Ministério Público de Alagoas realizou nesta segunda-feira (12) um júri simulado com alunos da rede pública de Matriz de Camaragibe. A atividade faz parte da campanha “Agosto Lilás”.

De acordo com a promotora de Justiça Lídia Malta, por meio da simulação de um júri de tentativa de feminicídio, os estudantes puderam debater um caso fictício de violência doméstica, tratando várias questões, como o respeito à mulher, dispositivos previstos na legislação e formas de realizar denúncias.

“É importante que tenhamos esse diálogo com os jovens diariamente. Mas, neste mês, essa ação se torna ainda mais relevante, tendo em vista que estamos no ‘Agosto Lilás’. Os jovens têm um potencial muito grande de multiplicar o conhecimento. Tenho certeza que eles sairão daqui com outra visão sobre o assunto”, destacou a promotora Lídia.

Ação

A atividade pedagógica foi coordenada pela promotora de Justiça Andrea Teixeira e contou com a participação de alunos da Escola Professora Maria Antônia de Oliveira Santos e da Escola Saturnino de Souza. O Poder Judiciário, através da Vara de Matriz de Camaragibe, contribuiu com a ação emprestando togas para serem utilizadas durante a simulação.

A iniciativa faz parte do projeto “Escola do Júri”, promovido pelo Ministério Público por meio da ESMP. Vale destacar que, ao longo do mês, os promotores de Justiça vão realizar outros júris simulados na capital e no interior para dialogar com os alunos sobre a atuação do Ministério Público no combate à violência contra a mulher.