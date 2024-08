Agosto Lilás: MPAL realiza palestra sobre a Lei Maria da Penha com estudantes de Porto Calvo

Como forma de conscientizar os jovens sobre o combate à violência contra a mulher, o Ministério Público de Alagoas realizou uma palestra em escola de Porto Calvo sobre a importância da Lei Maria da Penha. No encontro, o promotor de Justiça Rodrigo Soares destacou os dispositivos que constam na legislação, bem como o papel do MPAL e da sociedade no enfrentamento a esse tipo de crime.

Os alunos da Escola Estadual Nossa Senhora da Apresentação também conheceram, durante a palestra, os canais em que podem ser feitas denúncias em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, a exemplo dos aplicativos para smartphone ‘Ouvidoria MPAL’ e ‘Proteção Mulheres’, ambos desenvolvidos pelo Ministério Público de Alagoas.

“É importante que o Ministério Público esteja próximo da comunidade para prestar contas de sua atuação e também para discutir um tema que, lamentavelmente, faz parte da realidade do nosso país de uma forma bastante incisiva e cruel, como mostram os dados estatísticos. É necessário trazer esse debate para a população, sobretudo para a comunidade escolar”, afirmou o promotor Rodrigo.

A palestra foi realizada nesta terça-feira (20) e contou com a participação dos estagiários do MPAL Carlos Matheus e Agnes Lucas, que é ex-aluno da Escola Nossa Senhora da Apresentação.