Agradecida Tina Charles do Dream agora é a 2ª na lista de artilheiras da WNBA

Tina Charles acreditava que havia uma chance de sua carreira estelar na WNBA acabar depois que ela não jogou na liga na temporada passada. Em vez disso, ela está de volta este ano, e na quarta-feira à noite ela subiu para o segundo lugar na lista de pontuação da carreira da WNBA, atrás de Diana Taurasi, do Phoenix Mercury.

Charles teve 12 pontos e 17 rebotes, e o Atlanta Dream derrotou o Phoenix por 72 a 63 em College Park, Geórgia, conquistando sua terceira vitória consecutiva desde a pausa olímpica.

“Só um monte de gratidão”, disse Charles sobre seu lugar na lista de pontuação, creditando sua fé religiosa e a crença do Dream nela. “Exatamente onde eu estava no ano passado, e exatamente onde estou hoje. … Eu pensei que tinha terminado de jogar no ano passado. Então, para mim, estar aqui agora é realmente muito especial.”

Dois bons Tina Charles agora é a número 2 em pontuação na história da WNBA. Uma olhada nas cinco primeiras no geral após a ação de quarta-feira à noite: Jogador Pontos de Carreira Diana Taurasi 10.500 Tina Charles 7.491 Tina Thompson 7.488 Capturas de Tamika 7.380 DeWanna Bonner 7.327

Charles passou a Hall of Famer Tina Thompson (7.488 pontos) para o segundo lugar na lista de todos os tempos e agora tem 7.491 pontos na carreira em suas 13 temporadas na WNBA. Taurasi, que foi mantida em 3 pontos na terça-feira, tem 10.500 pontos em suas 20 temporadas na WNBA. Ambas são ex-estrelas da UConn que foram companheiras de equipe do USA Basketball em três Olimpíadas e brevemente companheiras de equipe da WNBA com o Mercury em 2022.

“Estar na quadra com Diana, estar na mesma frase, é simplesmente inimaginável”, disse Charles.

Charles agora tem 184 duplos-duplos na carreira, o segundo maior número na história da WNBA e 10 a menos que o recorde da pivô aposentada Sylvia Fowles, de 193. Os 3.876 rebotes de Charles também estão atrás do recorde de Fowles, de 4.006.

Charles, que foi selecionada como número 1 em 2010 por Connecticut e foi nomeada MVP da liga em 2012 enquanto estava no Sun, atingiu esses marcos apesar de não ter jogado em 2020 (isenção médica durante a pandemia de COVID-19) e em 2023. Ela dividiu a temporada de 2022 entre Phoenix e Seattle.

A treinadora do Dream, Tanisha Wright — companheira de equipe de Charles por três temporadas no New York Liberty — e o gerente geral Dan Padover achavam que Charles, 35, ainda era uma jogadora de impacto e a contrataram como agente livre em fevereiro.

Atormentado por lesões, o Dream derrapou na pausa olímpica, perdendo oito jogos consecutivos e caindo para 7-17. Agora, com jogadores como o medalhista de bronze olímpico 3×3 Rhyne Howard e Jordin Canada saudáveis ​​e na escalação inicial, Atlanta está 10-17 e apenas um jogo atrás do Chicago Sky pela última vaga no playoff.

Tina Charles comemora após se tornar a segunda maior pontuadora da WNBA de todos os tempos. Ela agora tem 7.491 pontos, atrás apenas de Diana Taurasi. Adam Hagy/NBAE via Getty Images

“Times realmente bons são muito consistentes em quem eles são”, disse Charles. “Fomos consistentes [tonight]. Defensivamente, ofensivamente, compartilhando a bola, celebrando um ao outro.”

Questionada sobre como ela poderia comemorar, Charles deu de ombros e disse: “Não vou comemorar”.

Wright interrompeu, acrescentando: “Ela definitivamente vai tomar uma cerveja hoje à noite. Ela vai para casa, tomar uma cerveja, sentar na rede e ouvir música caribenha.”

Charles concordou.

“Sim, isso é um fato”, ela disse. “Mas… eu acho que quando eu realmente terminar [playing]você encara isso de forma diferente. Sou grata por estar perto de um ótimo grupo de mulheres. Por ver o crescimento de Allisha Gray, por estar ao lado de Rhyne Howard, por ter um impacto sobre elas. Acho que é isso que mais significa para mim agora na minha carreira.”