Ahman e Hellvig conquistam ouro no vôlei de praia masculino para a Suécia

PARIS — Os saltadores suecos David Ahman e Jonatan Hellvig não são do tipo que perde tempo.

Os pioneiros do vôlei de praia eram o time número 1 do mundo aos 22, uma idade em que muitos de seus competidores nem sequer tinham trocado o jogo indoor pelo de areia. E quando Ahman e Hellvig chegaram à final em sua primeira Olimpíada, não precisaram de muito tempo para reivindicar a medalha de ouro.

A Suécia derrotou a Alemanha em 36 minutos para vencer o campeonato masculino de vôlei de praia nos Jogos de Paris na noite de sábado, derrotando Nils Ehlers e Clemens Wickler por 21-10 e 21-13 na competição final no Estádio da Torre Eiffel.

Uma noite depois que as brasileiras venceram o Canadá e conquistaram o ouro em uma disputa tensa de três sets, o campeonato masculino estava completamente sem suspense.

“Tudo simplesmente funcionou para nós. E eu ainda não acredito como conseguimos jogar tão bem, na verdade”, disse Hellvig. “E então a partida simplesmente acabou.”

Foi a segunda partida mais rápida da competição masculina e a maior derrota (sem contar a desistência por lesão). E aconteceu no jogo mais importante das Olimpíadas.

“Eu adoraria lutar mais, ter uma partida mais acirrada”, disse Wickler. “Jogamos muitas partidas contra eles – também muito acirradas. Nunca perdemos tão duramente contra eles. E neste palco, é muito decepcionante, com certeza.”

A partida rápida e desequilibrada deu aos suecos, presentes na multidão de 13.000 pessoas sob as luzes cintilantes do icônico marco parisiense, uma vantagem inicial na festa.

Com os rostos pintados de amarelo e azul, eles agitaram bandeiras e cantaram em sueco pela primeira medalha olímpica de vôlei de praia na história do país. Quando acabou, o DJ do local aumentou o volume do ABBA e os fãs cantaram junto.

Mamma Mia, de fato.

“Queríamos fazer nosso melhor jogo do ano, agora mesmo, diante dessa multidão incrível, diante de tantas pessoas. E todo mundo está assistindo”, disse Ehlers, de 2,11 metros. “E eu acho que, talvez, esse seja o problema.”

Os suecos usaram um estilo inovador para chegar às finais de sete grandes torneios internacionais consecutivos, impulsionando-os nesta primavera para o primeiro lugar no ranking mundial. Com um “jump-set sueco”, o jogador salta para atacar e passa em vez disso – mas apenas algumas vezes – forçando os oponentes a se defenderem contra ambos ao mesmo tempo.

A dupla lutou na rodada preliminar, perdendo duas das três partidas da fase de grupos. Eles precisaram de três sets para vencer Cuba nas oitavas de final, mas nunca perderam outro set – e só ficaram atrás uma vez, brevemente, nas três partidas seguintes.

No sábado à noite, no setuplo match point, Ahman mandou um chute mortal no segundo toque, no canto, para o gol da vitória.

“Quando nós conseguimos o último ponto, eu simplesmente não conseguia acreditar”, ele disse. “Tipo, olhando para o placar como, ‘Oh, nós acabamos de ganhar. O que aconteceu?'”

A prata é a primeira medalha de vôlei de praia da Alemanha desde que o país conquistou o ouro masculino e feminino nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012.

“No momento em que colocamos a medalha no pescoço, foi incrível. E mesmo no momento seguinte, lembramos do que fizemos na final e ficamos tristes de novo. Então é um sobe e desce”, disse Ehlers. “Acho que precisamos de mais tempo para perceber e apreciar mais o que fizemos nas últimas duas semanas.”

Wickler foi o único na partida com experiência olímpica anterior, terminando em quinto em Tóquio. No mesmo ano, Ahman e Hellvig ganharam um campeonato mundial – o campeonato mundial sub-21.

“Nos últimos anos, nosso desenvolvimento e melhorias como equipe foram muito rápidos”, disse Hellvig. “Não sabemos realmente como fizemos isso, mas é simplesmente incrível.”

Mais cedo no sábado, a Noruega venceu por 21-13, 21-16 sobre Cherif Younousse e Ahmed Tijan, que ganharam a medalha de bronze em Tóquio. Foi a segunda Olimpíada de medalhas consecutiva para Anders Mol e Christian Sorum e uma orgulhosa conquista de medalhas para os países escandinavos conhecidos mais pela neve do que pela areia.

Na categoria feminina, o Brasil conquistou o ouro em uma Olimpíada depois que o lar espiritual do esporte foi excluído pela primeira vez desde que o vôlei de praia foi adicionado aos Jogos Olímpicos de Verão em 1996. A mesma sorte não teve as americanas, que ganharam sete das primeiras 12 medalhas de ouro na areia: elas foram excluídas pela primeira vez na história.