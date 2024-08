Aiyuk liberado clinicamente não vai ao treino dos 49ers e enfrenta multas

SANTA CLARA, Califórnia — Uma hora antes do San Francisco 49ers começar o treino da tarde de quarta-feira, o técnico Kyle Shanahan e o gerente geral John Lynch expressaram esperança de que o wide receiver Brandon Aiyuk participasse.

O motivo dessa esperança não recompensada? Um atestado de saúde limpo para Aiyuk dos médicos do time 49ers.

Mas durante a janela de aproximadamente 30 minutos em que a mídia tem permissão para assistir ao treino, Aiyuk não estava em lugar nenhum. Isso leva Aiyuk e os Niners ao último e talvez mais volátil ponto dessa prolongada disputa contratual.

Antes de quarta-feira, Aiyuk era considerado um “hold in” porque ele se apresentou no training camp no horário e estava participando de reuniões com o resto do time. Na época em que Aiyuk se apresentou, Shanahan disse que o wideout estava lidando com dores nas costas e no pescoço. Essas lesões permitiram que Aiyuk evitasse os treinos sem acumular multas de US$ 40.000 por dia.

Depois que os Niners reduziram seu elenco para 53 jogadores na terça-feira, Aiyuk foi liberado pela equipe médica, de acordo com Shanahan. Essa liberação foi a força motriz por trás de Shanahan dizendo que esperava que Aiyuk treinasse na quarta-feira, com Lynch acrescentando mais tarde que Aiyuk treinando era “a expectativa”.

Como Aiyuk, que Lynch disse estar nas instalações da equipe na quarta-feira anterior, não estava no treino, os Niners agora têm a opção de aplicar uma ação disciplinar contra o recebedor. Sob os termos do acordo de negociação coletiva, uma vez que a liga saia do campo de treinamento e entre no modo de temporada regular, as equipes podem começar a multar os jogadores por “atividades perdidas sem justificativa”, o que incluiria visitas guiadas, toques de recolher, treinos e reuniões. Essas multas podem chegar a US$ 16.009 para cada atividade perdida, com uma multa total máxima para um único dia de US$ 45.769 se um jogador perder vários eventos na programação. A partir daí, as equipes também têm a capacidade de suspender os jogadores por conduta prejudicial à equipe.

Questionados na quarta-feira se puniriam Aiyuk por faltar aos treinos, Lynch e Shanahan se recusaram a responder, mas não descartaram essa possibilidade.

“Eu vou lidar com isso quando isso acontecer. Se isso acontecer”, disse Shanahan.

Mais tarde, Lynch foi questionado se os Niners comunicaram a Aiyuk em algum momento nas últimas semanas que ele deveria treinar a partir de quarta-feira.

“Não vou entrar na nossa comunicação”, disse Lynch. “Em algum momento, você tem que jogar.”

Aiyuk tem buscado uma extensão de contrato lucrativa, seja do 49ers ou de outro time. Ele perdeu todos os 20 treinos pré-corte dos 49ers e três jogos de pré-temporada, enquanto ele e o time foram e voltaram em vários cenários. Isso inclui negociar uma extensão de contrato de longo prazo que manteria Aiyuk em São Francisco por um longo período, bem como discussões comerciais com outros times, a saber, Pittsburgh Steelers, New England Patriots, Cleveland Browns e Washington Commanders.

Mas até agora, nenhuma dessas discussões resultou em uma extensão com os Niners ou na combinação certa de compensação comercial para os Niners mais compensação financeira para Aiyuk chegar a uma resolução. Com a abertura da temporada contra o New York Jets marcada para 9 de setembro, o relógio está correndo para encontrar um ponto em comum. Isso ainda pode resultar em uma terceira opção para Aiyuk: jogar esta temporada pelos Niners na opção do quinto ano, o que lhe garante US$ 14,124 milhões.

“Assim como acho que disse desde o começo, chegou a um ponto em que todas as opções poderiam acontecer”, disse Shanahan. “E nada mudou nisso.”

Shanahan também reconheceu que o status incerto de Aiyuk contribuiu para que os Niners mantivessem sete recebedores na lista inicial de 53 jogadores. Apesar de todo o vai e vem no que se tornou um confronto direto entre os lados, Lynch novamente expressou esperança de que eles possam “romper”.

“Já vi essas coisas parecerem terríveis antes, e elas podem mudar rapidamente”, disse Lynch. “Então isso dá esperança, que já estivemos nessas situações antes e essas coisas podem ser rapidamente esquecidas. Continuaremos esperançosos.”

Aiyuk não é o único jogador-chave que os 49ers estão tentando trazer de volta ao grupo. O left tackle Trent Williams continuou sua resistência na quarta-feira, pois está buscando um contrato ajustado que forneça garantias significativas e o eleve de volta ao topo do mercado de tackles.

Lynch disse que houve “boa comunicação” com Williams e que os Niners estão “trabalhando constantemente” para lançar ideias e encontrar uma solução para colocar o tackle estrela de volta na disputa. Ao contrário de Aiyuk, Williams não se reportou e continua na lista de reserva/não se reportou, o que significa que ele não aparece na lista de 53 jogadores.

Durante a ausência de Williams, Shanahan e Lynch expressaram confiança de que o tackle estrela retornaria quando fosse a hora certa. Ainda assim, há um senso crescente de urgência para trazer Williams de volta mais cedo do que tarde, com a Semana 1 se aproximando rapidamente.

“Estou otimista de que as coisas vão dar certo com Trent”, disse Shanahan. “Não estou sentado aqui sabendo que dia será. Estamos chegando perto de jogar um jogo, então minha mente está completamente na preparação para um jogo sem esses caras. Mas sim, sinto que quando dois lados querem fechar um acordo, geralmente acontece.”