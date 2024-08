AJ McKee vs. Paul Hughes visado para PFL PPV em outubro

Um confronto crucial de pesos leves é esperado para o retorno da PFL ao pay-per-view

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram ao MMA Fighting que uma luta entre o ex-campeão peso-pena do Bellator, AJ McKee, e o ex-astro do Cage Warriors, Paul Hughes, está prevista para o evento pay-per-view de superlutas da PFL em 19 de outubro. O MagicM MMA relatou a reserva pela primeira vez no Twitter.

Desde que perdeu seu título para Patricio Pitbull em abril de 2022, McKee teve uma mudança bem-sucedida para o peso leve, vencendo todas as quatro de suas aparições de 155 libras. Em sua apresentação mais recente, o lutador de 29 anos finalizou Clay Collard em 70 segundos no evento PFL vs. Bellator em fevereiro. O peso leve número 13 no ranking global do MMA Fighting venceu 22 de suas 23 lutas profissionais.

Hughes assinou com a PFL no início deste ano como um dos agentes livres mais elogiados do esporte após uma sequência de nove lutas com o Cage Warriors. Em sua primeira aparição promocional, o lutador de 27 anos parou Bobby King por nocaute técnico no segundo round no Bellator Dublin em junho.

O evento será encabeçado pelo retorno de Francis Ngannou ao MMA, onde ele enfrentará o também nocauteador Renan Ferreira.