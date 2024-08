A’ja Wilson cai 42, recorde da temporada da WNBA, mas Wings superam Aces

O bicampeão Las Vegas Aces conseguiu 42 pontos da estrela A’ja Wilson na terça-feira, o maior número que qualquer jogadora da WNBA marcou em um jogo nesta temporada, mas não foi o suficiente, já que o Aces perdeu por 93 a 90 para o Dallas Wings.

A derrota deixou os Aces com um recorde de 18-12 e em quinto lugar na classificação.

“Não defendemos, cometemos faltas e não pegamos rebote. E arremessamos o 3 terrível de novo”, disse a treinadora do Aces, Becky Hammon. “Então é uma combinação ruim.”

Las Vegas perdeu apenas seis jogos na temporada regular e uma vez nos playoffs no ano passado, conquistando seu segundo título da WNBA consecutivo. Mas, embora Wilson seja a grande favorita para MVP de 2024 — ela está com média de 27,1 pontos por jogo, a maior média em 30 jogos na história da liga — as Aces têm lutado este ano.

Elas estão 2-4 desde que a WNBA voltou a jogar depois das Olimpíadas, e perderam seu último jogo antes do intervalo também. Três de suas derrotas recentes foram para Nova York e Minnesota (duas vezes), que estão em primeiro e terceiro lugar na classificação da WNBA, respectivamente. Mas a derrota de terça-feira foi para Dallas, agora apenas 8-22. No domingo, elas precisaram do buzzer-beater de Wilson para derrotar Chicago, que está em 11-18.

Wilson errou 20 arremessos, o recorde da carreira, contra o Sky, mas voltou à sua eficiência habitual contra o Wings, acertando 16 de 22 arremessos de quadra; o resto do Aces acertou 15 de 40. Seus 42 pontos são o maior número já registrado por uma jogadora da WNBA em uma derrota regulamentar (sem prorrogação).

“Gostaria de poder atirar perfeitamente em todos os jogos, mas nem sempre é o caso”, disse Wilson, que está com 52% na temporada. “Não deixo muitas coisas ficarem para trás, porque isso tira você do momento. Vou tentar continuar sendo produtivo para o meu time. Hoje, foi isso… mas não conseguimos a vitória, então nada disso importa.”

O jogo de terça-feira marcou o terceiro jogo de 40 pontos da carreira de Wilson. Apenas três outras jogadoras na história da WNBA têm três ou mais jogos de 40 pontos: Breanna Stewart (4), Diana Taurasi (4) e Maya Moore (3).

Hammon tem se preocupado com a defesa de Las Vegas desde antes do início da temporada. Ela foi questionada se, com 10 jogos restantes, os Aces podem melhorá-la.

“Pode melhorar muito, claramente, mas é a atenção aos detalhes”, disse Hammon. “Há maneiras de reduzir [opponents’] pontos apenas por sermos disciplinados, estarmos alertas. Não conseguimos defender nosso almoço no segundo tempo.

“Em algum momento, as pessoas têm que assumir a responsabilidade. Você tem que estar no pick-and-roll. Você tem que bloquear seu homem. Você tem que ir ajudar os grandes quando eles têm aqueles corpos grandes lá dentro batendo toda vez. Quando você sabe exatamente o que o outro time precisa fazer e não consegue lidar com isso, isso é preocupante.

“Não posso fazê-los fazer isso. Eles têm que fazer isso. O que vou fazer, tirá-los? Qualquer um que eu coloquei lá não se recuperou.”

As Aces foram superadas em rebotes por 40-26, com a central do Dallas, Teaira McCowan, pegando 17 rebotes. Las Vegas está em sétimo na WNBA em rebotes, com 34,4 por jogo. Isso não é muito diferente da média de 34,8 da temporada passada, mas as Aces não são ofensivamente tão eficientes nesta temporada quanto eram em 2023, exceto por Wilson.

“Temos que descobrir como parar na reta final quando for importante, e não mostramos a habilidade de manter a liderança, o que é decepcionante”, disse Hammon. “Você tem que defender. Não somos tão bons ofensivamente este ano para dar 93. Não arremessamos bem, não nos movimentamos bem o suficiente.”

Na temporada passada, Dallas chegou às semifinais da WNBA e perdeu por 3 a 0 para as Aces. Satou Sabally, a Jogadora Mais Evoluída da WNBA de 2023, ficou fora da primeira parte desta temporada enquanto se recuperava de uma lesão no ombro e se preparava para jogar pela Alemanha nas Olimpíadas. Sabally tem sido um grande impulso para as Wings nos cinco jogos desde que retornou após os Jogos de Paris: ela tem uma média de 20,2 pontos, 6,4 rebotes e 4,8 assistências. Terça-feira, ela teve 28, 7 e 5.

Dallas agora tem vitórias consecutivas pela primeira vez desde maio; os Wings venceram Los Angeles por 113 a 110 no domingo.