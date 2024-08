A’ja Wilson, do Aces, quebra seu próprio recorde da WNBA com 17º jogo de 20-10

LAS VEGAS — A’ja Wilson marcou 34 pontos e pegou 13 rebotes — seu 17º jogo nesta temporada, um recorde da WNBA, com mais de 20 pontos e mais de 10 rebotes — para ajudar o Las Vegas Aces a vencer o Los Angeles Sparks por 87 a 71 no domingo.

Wilson quebrou seu próprio recorde de temporada única de 20-10 jogos de 16, estabelecido em 2023. A pivô de 6 pés e 4 polegadas marcou pelo menos 20 pontos e pegou 10 ou mais rebotes em oito jogos consecutivos, também um recorde da WNBA. A duas vezes MVP da WNBA está com média de 29,3 pontos, 14,4 rebotes e 3,6 bloqueios, enquanto arremessa 53% (85 de 161) do campo e 93,3% (56 de 60) da linha de lance livre durante esse período.

Mais 30-10-5 para Wilson A’ja Wilson é a primeira jogadora na história da WNBA com múltiplos jogos de 30 pontos, 10 rebotes e 5 roubos de bola. Ano Jogador Adversário 2024 A’ja Wilson Faíscas 2024 A’ja Wilson Asas 2014 Candace Parker Místicos 2014 Maia Moore Sol 2002 Capturas de Tamika Liberdade 2000 Conhaque Reed Picada — Estatísticas e informações da ESPN

Wilson é a primeira jogadora na história da WNBA com múltiplos jogos de 30 pontos, 10 rebotes e 5 roubos de bola, e se tornou a quarta jogadora na história da liga a registrar oito duplos-duplos consecutivos, juntando-se a Candace Parker (duas vezes), Sylvia Fowles (duas vezes) e a novata do Chicago Sky, Angel Reese (recorde da WNBA de 15 consecutivos em 2024).

Kelsey Plum acertou quatro cestas de três pontos e terminou com 18 pontos, Tiffany Hayes marcou 11 e Jackie Young teve 10 para Las Vegas (17-9).

“Acho que hoje levamos muitas coisas para o lado pessoal por causa das vitórias deles — duas delas (foram contra) nós”, disse Wilson, referindo-se às derrotas anteriores dos Aces em Los Angeles em 9 de junho e 5 de julho. “Houve momentos de roer as unhas, OTs… mas não éramos nós. Nunca deveria ter sido assim. Então acho que estávamos todos com muita fome nesse sentido.”

Rickea Jackson liderou Los Angeles (6-21) com 15 pontos. Dearica Hamby adicionou 13 pontos, 11 rebotes e 4 roubos de bola, e Kia Nurse marcou 12 pontos — 10 no primeiro tempo.

Nurse acertou uma cesta de três pontos para o Sparks que empatou o placar no meio do segundo quarto, mas Wilson acertou um arremesso curto e Plum marcou na área antes de Hayes fazer uma cesta de três pontos para fazer 38 a 31 menos de 2 minutos depois, e Las Vegas liderou o resto do jogo.

Wilson acertou um arremesso curto de step-back que deu aos Aces sua maior vantagem do jogo em 51-39 com 7:20 restantes no terceiro quarto. Jackson e Hamby marcaram 4 pontos cada em uma corrida de 10-1 que fez um jogo de 3 pontos no meio do período, mas Los Angeles não chegou mais perto.

A lenda do boxe Floyd Mayweather e o treinador do LA Clippers, Ty Lue, assistiram ao jogo na quadra.

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para esta reportagem.