Ajax estraga a estreia de Van Persie como treinador no Heerenveen

A estreia de Robin van Persie como técnico terminou em derrota no domingo, quando o Heerenveen perdeu sua partida de abertura da nova temporada na Holanda, contra o Ajax de Amsterdã.

Um gol de Kristian Hlynsson foi o suficiente para mandar o Heerenveen para casa sem nenhum ponto e deixar o ex-atacante internacional holandês, que jogou no Arsenal e no Manchester United, sentindo que eles perderam uma oportunidade.

“Com base em toda a partida, pode ter havido mais”, Van Persie disse aos repórteres de televisão depois. “Tivemos algumas chances no primeiro tempo. Esperávamos que uma delas tivesse entrado e criado um pouco mais de confiança.

“No segundo tempo, era possível ver nossas intenções, mas não criamos nenhuma chance.”

Foi nisso que ele disse que trabalharia no próximo jogo.

“Vamos enfrentar o FC Utrecht na próxima semana com o moral alto.

“Com essa forma de jogar, não posso prometer que venceremos todas as partidas, mas em termos de intensidade e às vezes também de qualidade, esse é o futebol como eu acho que você deve jogar. Vamos mostrar isso todas as semanas”, acrescentou.

Van Persie, de 41 anos, que marcou 50 gols em 102 partidas internacionais pela Holanda, fez parte da comissão técnica do Feyenoord como assistente e treinador do time juvenil depois de se aposentar em 2020, antes de ingressar no Heerenveen.

Eles jogarão sua primeira partida em casa na temporada contra o Utrecht no sábado.