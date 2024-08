Akylin Dear, RB nº 2 na classe de 2025, se compromete com o Alabama

O Alabama garantiu seu quarto compromisso entre os 30 melhores na classe de 2025 na tarde de terça-feira, quando o prospecto quatro estrelas Akylin Dear, o running back número 2 no ciclo de 2025, anunciou sua promessa ao Crimson Tide.

Dear, um ex-compromisso da Ole Miss de Quitman, Mississippi, é o prospecto número 29 no ESPN 300 de 2025. Dear, de 1,83 m e 93 kg, se comprometeu com o Alabama em vez dos Rebels e do outro finalista estadual, o Mississippi State, após reabrir seu recrutamento no início deste verão, entregando a Kalen DeBoer a mais recente adição de alto nível à sua classe de recrutamento inaugural com o Crimson Tide.

O Alabama agora detém 15 compromissos top 300 em 2025, liderados por Dear e outros compromissos top 30, o offensive tackle Ty Haywood (nº 18 no ESPN 300), o wide receiver Caleb Cunningham (nº 19) e o cornerback Dijon Lee Jr. (nº 25). O Crimson Tide está em segundo lugar no último ranking de equipes da ESPN para o ciclo de 2025, já que o compromisso de Dear dá ao Crimson Tide outro momento positivo na busca do programa por conquistar a melhor classe de contratação do país neste outono.

“Estou animado por fazer parte de uma organização de elite que vai competir todos os anos e se esforçar para ganhar um campeonato nacional”, disse Dear à ESPN. “Vou poder dizer que jogo pelo Alabama Crimson Tide, que é provavelmente um dos maiores programas da história do futebol universitário. Ser capaz de seguir os passos de tantos grandes e aceitar o desafio de ser elite acima de todas as outras coisas sempre foi meu objetivo geral.”

De acordo com o ranking da ESPN, Dear é o prospecto nº 2 no estado do Mississippi para sua classe. Ele surgiu entre os melhores running backs do país no backfield na Quitman High School durante o outono de 2022, quando correu por 800 jardas e 21 touchdowns em sua segunda temporada. Ofertas de alto nível em todo o Power 4 se seguiram, e o perfil de recrutamento de Dear aumentou ainda mais em um terceiro ano que o viu totalizar 2.016 jardas corridas e 27 touchdowns no outono passado.

Dear inicialmente se comprometeu com a Ole Miss em 30 de março deste ano. Na época, ele representava o principal prospecto comprometido com a última classe de Lane Kiffin e uma aquisição importante para os Rebels depois que o programa não contratou um running back na classe de 2024. Mas a promessa verbal de Dear não durou nem três meses, pois ele se desvinculou da Ole Miss em 28 de junho, retirando sua promessa no meio de uma onda de saídas no final de junho da classe de 2025 dos Rebels.

“Eu pensei [Ole Miss] era o que eu realmente queria, mas ao mesmo tempo eu estava realmente sobrecarregado e cansado do processo de recrutamento”, disse Dear. “Durante minha busca, eu sempre [sought] a sensação de estar em casa, e eu não sentia isso completamente quando estava comprometido com a Ole Miss. Algo simplesmente estava faltando.”

Dear fez visitas oficiais de primavera à Flórida e ao Alabama antes de seu desligamento, e ele disse à ESPN que a mudança para reabrir seu recrutamento forneceu uma oportunidade de reavaliar suas prioridades no próximo nível. Um mês após o desligamento da Ole Miss, Dear estava de volta a Tuscaloosa para o Alabama’s Champions Cook-Out. Notavelmente, Dear não fez visitas oficiais à Ole Miss ou ao Mississippi State durante o verão antes de se comprometer com o Crimson Tide.

O técnico associado do Alabama, Freddie Roach, e o técnico de running backs, Robert Gillespie, lideraram o recrutamento de Dear para o Crimson Tide.

“Parecia um lar”, disse Dear sobre o Alabama. “A equipe técnica, o ambiente, a busca pela grandeza como organização, a vibração de todos os jogadores, o número de running backs que eles produziram e colocaram na NFL. Acima de tudo, [Gillespie] tem sido absolutamente ótimo para mim e realmente acredita em mim e na minha capacidade de contribuir para sua sala.”

Como um dos 15 compromissos do ESPN 300 prometidos à classe de 2025 do Crimson Tide, Dear se junta ao companheiro de corrida top 100 Anthony Rogers (nº 98 no ESPN 300) como o único running back comprometido com o Alabama neste ciclo. O Crimson Tide perdeu um compromisso do atleta quatro estrelas/promessa de running back Zymear Smith (nº 137) em julho. Smith mais tarde se comprometeu com Maryland.