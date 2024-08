Al Ahli acerta acordo de £ 40 milhões com Brentford por Ivan Toney – fontes

Ivan Toney concordou em se juntar ao Al Ahli vindo do Brentford. Vince Mignott/MB Media/Getty Images

O Al Ahli fechou um acordo de £ 40 milhões (US$ 53 milhões) para contratar Ivan Toney do Brentford, disseram fontes à ESPN.

O jogador de 28 anos fechou um contrato lucrativo de três anos e deve passar por exames médicos antes de uma proposta de transferência.

Na manhã de sexta-feira, não estava claro se a contratação de Toney pela Saudi Pro League teria algum impacto nas negociações com o Napoli por Victor Osimhen.

Toney tem menos de um ano de contrato restante no Brentford e o clube do oeste de Londres admitiu relutantemente que precisa lucrar com o atacante em potencial neste mês em vez de correr o risco de perdê-lo por nada.

Toney marcou 72 gols em 141 jogos pelo Brentford e, falando na quinta-feira, o técnico do Brentford, Thomas Frank, confirmou que o inglês não fará parte do elenco do jogo de sábado contra o Southampton, independentemente do que acontecer no último dia do jogo.

“Posso dizer que Ivan não jogará no sábado”, disse Frank.

“Posso dizer que estou muito feliz em falar sobre os jogadores que jogaram ontem à noite [against Colchester] ou os jogadores que jogarão amanhã.

“Ivan está treinando bem, está animado e estou feliz por [answer] mais perguntas sobre Ivan na próxima vez que estivermos sentados aqui.”