Al Nassr 1-1 Al Raed (22 de agosto de 2024) Análise do jogo

Cristiano Ronaldo teve um início frustrante na temporada da Saudi Pro League na quinta-feira, depois que o que parecia ser seu gol da vitória pelo Al Nassr foi anulado pelo árbitro de vídeo.

Ronaldo encontrou a rede pela segunda vez faltando 15 minutos para o fim do jogo em casa do Al Nassr contra o Al Raed no dia de abertura da nova temporada. No entanto, após uma longa checagem do VAR, ele foi considerado impedido.

Isso deixou a partida terminando em 1-1, apesar de Ronaldo ter colocado seu time na frente no primeiro tempo. O cinco vezes vencedor do Ballon d’Or, que estabeleceu um recorde da liga na temporada passada com 35 gols, marcou seu primeiro gol da nova temporada com uma cabeçada poderosa de curta distância no 34º minuto.

O gol foi o 50º de Ronaldo em 48 jogos na Liga Profissional Saudita.

Mas o Al Raed, que terminou em 12º na temporada passada, empatou o placar com Mohammed Fouzair quatro minutos depois do segundo tempo.

Para aumentar a irritação de Ronaldo e sua equipe, o Al Nassr teve um pênalti negado por toque de mão no final do segundo tempo, apesar do árbitro ter revisado o incidente no monitor ao lado do campo.

Ronaldo ainda busca seu primeiro grande troféu desde que ingressou no Al Nassr após sua saída do Manchester United em dezembro de 2022.

Depois de terminar em segundo lugar, atrás do Al Hilal, na Saudi Pro League e na Saudi King’s Cup na temporada passada, o Al Nassr foi novamente derrotado pelo time de Riad na Supercopa Saudita no sábado.